¿Cómo se siente tener dengue agravado? Sobrevivientes comparten la agonía y el dolor que sufrieron

“Pensé que ya no la contaba” es una frase recurrente en personas que han enfrentado la infección del dengue grave en el estado de Veracruz; así como hay quienes cursan la enfermedad de forma asintomática, hay otras más para quienes la reducción de plaquetas las lleva a la atención hospitalaria. Otras no lograron salir con vida.

“Nunca había sentido un dolor tan intenso en el cuerpo, ni tanto desgano. Después de salir positiva, me dieron dos días de incapacidad y para el tercero estaba peor”, comparte Cynthia Sánchez Márquez, quien asegura, hasta ahora fueron los peores momentos de su vida.

¿Cómo se viven los síntomas de dengue agravado?

Narra que no tenía apetito, sentía piquetes en el cuerpo, la temperatura por arriba de los 38.7 no cedía y el dolor de cabeza y ojos lo describe como insoportable. Después, al quinto día, vino la hemorragia.

“En mi clínica solo me dieron paracetamol y la indicación de tomar muchos líquidos. Si había presencia de sangrado, vaginal, oral o nasal, tenía cita abierta a urgencias. Cuando llegó, me espanté muchísimo. Tenía miedo de ir; pensaba que ya no regresaría”.

Cynthia, profesora de 48 años, dice haber tenido una baja de plaquetas que puso en riesgo su vida. Tardó 18 días internada en un hospital y cree que lo suyo es un milagro.

También puedes leer: Xalapa no registra muertes por dengue, pero Veracruz es cuarto lugar nacional en casos confirmados

Entre controles clínicos y de laboratorio, así como un letargo y malestar estomacal difícil de describir para ella, inició su recuperación en casa. Para recuperar el apetito y sentir mejoría, dice que pasaron 24 días.

Igual que Cynthia, Elena Torres Carreón, de 27 años, presentó una baja en sus plaquetas. Su situación empeoró al confundir la hemorragia con su periodo menstrual.

Dice haber tenido una baja de plaquetas que puso en riesgo su vida. Tardó 18 días internada en un hospital y cree que lo suyo es un milagro | Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

“En la confirmación del dengue, le comenté al doctor que se acercaba mi periodo; él me dijo que si notaba que era abundante, distinto a como normalmente se presentaba, fuera a la consulta. Entre el cansancio y la fiebre, no me di cuenta que sí era diferente”, dice.

Comparte que luego de tres días de sangrado, detectó un sabor raro en la boca. Era sangre.

“Empecé a llorar y a gritarle a mi hermana. Nos fuimos a la clínica y me mandaron de urgencia al hospital. Tenía pánico, entré en crisis nerviosa. Fue horrible. Lo recuerdo y me vuelve a dar mucho miedo. No se lo deseo a nadie”.

Salud “Agridulce”: Julio comparte su experiencia como primer paciente en recibir medicamento contra VIH

Menciona que sus plaquetas bajaron a 22 mil de 162 mil y tenía dificultad para respirar. Sus pies, asegura, estaban fríos, “como nunca los había sentido”.

“En la poca conciencia que tenía, llegué a pensar que ya estaba muerta”, expresa para luego declarar que tuvo buena atención de parte de médicos y enfermeros.

¿Cómo le afecta el dengue agravado a los jóvenes?

Contrario a estos casos, Enrique Martínez Salazar, de 24 años, dice haber tenido dolor de cabeza, cansancio y una noche con temperatura de 39 grados. Para el tercer día ya estaba bien. Su hermano Luis, de 17 años, sí tuvo dengue grave y comparte que en la recuperación le tocó ver a varios pacientes de su edad en la misma situación.

Los síntomas son muy distintos, dice Sara Salazar Ochoa, mamá de Enrique y Luis, Comenta que ella no pensó que se hubiera contagiado, pero finalmente se hizo la prueba y salió positiva.

Su hermano Luis, de 17 años, sí tuvo dengue grave y comparte que en la recuperación le tocó ver a varios pacientes de su edad en la misma situación | Foto ilustrativas: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa



“Tengo 51 años. Mis hijos se enfermaron seguiditos. Yo no tuve los mismos síntomas. A me dolía el estómago, luego tuve diarrea y después, muchos granitos rojos que me dieron comezón como cuando le da a uno varicela”.

¿Cuántos casos de dengue y defunciones hay en Veracruz?

En el estado de Veracruz, en 2024, hay aumento de casos confirmados de dengue con respecto a 2023. De enero a julio, datos oficiales federales documentan mil 863 casos acumulados y seis defunciones.

A nivel nacional, en julio de 2024, Veracruz avanzó del cuarto al tercer lugar en mayor número de casos confirmados de dengue | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El historial señala que en 2023, en el mismo periodo, estaban confirmados 686 casos, lo cual significa un incremento actual del 271.54 por ciento. El exhorto es a sumarse a la eliminación de objetos que puedan servir como criaderos del mosco “Aedes Aegypti”.

Las recomendaciones preventivas son usar repelente de insectos, pabellones, ropa de colores claros, manga larga y pantalones, así como colocar tela mosquitera en puertas y ventanas.