¿Sientes calor en Xalapa? Jarochos soportan hasta 40 grados

Veracruz, ver.- La ola de calor que ha dejado sensaciones térmicas sobre los 40°C en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y temperaturas altas en diversas regiones de la entidad veracruzana, es sobrellevada por jarochos que, acostumbrados al calor, en esta ocasión dicen sentir más intensas las temperaturas.

Algunos veracruzanos comparten sus consejos para sobrevivir a la ola de calor, que van desde los ya muy conocidos como tomar mucha agua, hasta otros más locales que implementan cada año, como es darse una escapadita a algún centro comercial con la finalidad de aprovechar el aire acondicionado.

¿Qué recomendaciones hacen jarochos para soportar el calor?

Wiliam Versusia comparte que regularmente su trabajo lo realiza en oficina, pero en un momento que tuvo que salir a campo, vivió los estragos de las altas temperaturas. Por lo anterior, su primera recomendación es mantenerse bien hidratado en todo momento, pero –además-, tomar breves descansos entre una tarea y otra, para evitar el agotamiento físico.

“El día de ayer estuve un momento afuera haciendo trabajo físico y realmente estaba bañado en sudor, me estoy hidratando constantemente y trato de descansar a ratos, porque se agota uno más y conforme la edad, siente uno que se le baja la presión, está sudando uno demasiado”.

El entrevistado reconoce que no basta con tomar solo agua, ya que en el exterior rápidamente es liberada por el organismo, en forma de sudor, por lo que su recomendación es consumir sueros. “En algún momento sí sentí dolor de cabeza, mucha sed, se me bajaba la presión y en ese momento lo ideal es descansar un momento, mantenerse bien hidratado, en mi caso lo que hago es consumir sueros para estar hidratado”.

¿Salir solo lo necesario?

Por su parte, Karina Martínez Prado afirma que trata de salir de casa únicamente cuando es indispensable, pero cuando lo debe de hacer, traza su ruta para caminar por la sombra que puedan dar los árboles. Del mismo modo, aprovecha para ingresar a establecimientos con aire acondicionado para refrescarse.

“Estoy consumiendo más agua de lo normal y procuramos salir solo a lo esencial, ahorita que tuvimos que salir nos buscamos un lugar con clima para tomar un café y refrescarnos… cuando caminamos procuramos hacerlo por la sombra y usando bloqueador”.

¿Hay gente que disfruta del calor?

Por su parte, Petra Cruz comparte que ella es Team Calor porque disfruta de caminatas en el sol, pero en esta ocasión el clima no puede soportarse, por lo que en todo momento ha buscado resguardarse en la sombra cuando sale a la vía pública.

Para mantenerse fresca toma mucha agua que enfría con hielo, usa ropa ligera y toma duchas de dos a tres veces por día. Además, aconseja no abusar del aire acondicionado si estará constantemente saliendo de áreas climatizadas para exponerse a la temperatura ambiente, ya que en su caso le genera constantemente enfermedades.

“Tomo mucha agua, le pongo hielito y trato de ponerme ropa muy ligera, el baño por lo menos unas dos o tres veces al día, procuro estar en lugares sombreados, donde no hay mucho sol, porque ahorita no se soporta, yo soy amiga del sol, me gusta mucho caminar y asolearme, pero en esta ocasión no se soporta”.

¿Qué estrategias hacen para soportar el calor?

Francisco Herrera cuenta que en temporadas de calor aplica la vieja confiable de cada año en temporada de calor, que es pasear en las plazas comerciales que tienen aire acondicionado para refrescarse, sin necesidad de gastar dinero en compras. “Yo me meto a un lugar donde haya clima, en Plaza Américas, en mi casa pongo el clima y ahí me estoy en mi casa”.

Por su parte, Manuel de Jesús Pérez Posadas comparte un remedio casero para las personas que no encuentren o no cuenten con la facilidad para adquirir bebidas rehidratantes especializadas como los sueros, que es tomarse un agua mineral bien fría, con un poco de limón y sal.

“Lo va uno sobrellevando, consumir mucha agua, mucho líquido, hidratado constantemente, tomando algún remedio casero como el agua mineral con limón y salecita, si uno no tiene el dinero para una de esas bebidas hidratantes o energéticas”.