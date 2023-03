¿Cómo sortearán comercios de comida el alza del maíz?

El encarecimiento del maíz y del resto de los productos alimentarios, además del alza al salario mínimo y de días de vacaciones han complicado el funcionamiento de negocios como La Enchiladería, que utiliza insumos traídos de la zona norte de la entidad y que cuenta con varias sucursales en esta ciudad.



Ángeles Olvera, directora del restaurante, explica que como todos los negocios, la actual situación inflacionaria que se vive en la entidad los obliga a realizar ajustes financieros que impactan tanto a los precios al público como un reordenamiento del personal.

Señala que a la situación difícil que enfrentan, “debemos agregar que nuestro proveedor de maíz nos pidió una cita y seguro que nos quiere avisar sobre el tema del precio del maíz de alta calidad que utilizan para hacer las tortillas para elaborar las enchiladas que venden”.



Dada la cantidad de enchiladas que realizan cada día, dice que ellos compran el maíz por tonelada; en este momento pagan por la media tonelada del mejor maíz que se produce en el país 5 mil pesos, por bulto les cuesta 500 pesos.

Restaurante compra el maíz por tonelada para surtir la demanda | Foto: Jesús Escamiroza

“Nosotros compramos el mejor, porque de lo contrario la tortilla no sería tan deliciosa en nuestra enchiladas. Nosotros hacemos el nixtamal y de ahí partimos para nuestras tortillas de mano”.



Como todos los negocios del sector gastronómico, explica que ha resentido el aumento de todos los insumos, como son carnes de res, cerdo y pollo, además de jitomates, chiles, cebollas, “más cuando nosotros traemos carne, pipián guajillo ajonjolí y la pepita de Álamo, en el norte de la entidad”.



Cuestionada sobre el aumento de su principal insumo, el maíz, dijo que claro que les afecta, pero no solo ese subió, el precio de las cartas ha sido rebasado, “si no se realizan ajustes porque de lo contrario no habría utilidades”.



Asimismo, comenta que su proveedor de café también les elevó el costo; ahora deben pagar 30 pesos más por cada kilogramo que utilizan en sus establecimientos. “Los aumentos han sido considerables”.



En el caso de La Enchiladería, expone que preparan una nueva apertura de una sucursal en Boca del Río, que es parte de su plan de expansión, “pero que por los incrementos seguro deberán ajustar las cartas para la apertura el mes que viene”.



Además, indica que otro punto que les ha afectado es el tema del salario mínimo y días de vacaciones para el personal.



El impacto económico para su negocio ha sido alto, tanto que han tenido que realizar un reordenamiento del personal, “ya no tenemos dos turnos, sino que se redujo a uno y obviamente se reubica a personal de las distintas sucursales”.





Remarca que el golpe para los negocios por tantas alzas ha sido fuerte, “se tienen menos ingresos, nosotros nunca en los años que tenemos habíamos sentido tanto el impacto como en este año”.