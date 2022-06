¿Te pidieron la constancia de situación fiscal en el trabajo? Te decimos cómo tramitarla

Córdoba, Ver.-Seguramente en tu empresa te han solicitado la constancia de situación fiscal, documento que debe ser tramitado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero muchos trabajadores están algo preocupados ya que no saben cómo realizar dicho trámite.

Es importante recordar que a partir de este año se ha vuelto obligatorio dicho documento, por lo que hoy te explicamos lo que significa y por qué debes tenerlo así como cuál es su importancia para ti como contribuyente.

¿Qué es la constancia de situación fiscal?

El SAT explica que la constancia de la situación fiscal es un documento que figura como una identificación fiscal, en donde se encuentra el domicilio fiscal, el nombre completo del contribuyente, su CURP y su régimen fiscal.

¿Para qué nos sirve la constancia de situación fiscal?

La constancia de situación fiscal puede serte de utilidad para conocer el régimen fiscal en el que estás inscrito. Y si no estás al tanto de tus obligaciones como contribuyente.

En caso de que necesitaras facturar, dicho documento será obligatorio porque tiene la información que se requiere para saber estatus ante el SAT.

Para los trabajadores es necesaria para el timbrado de recibos de nómina a cargo de las empresas privadas.

Pero sí estás buscando trabajo esta constancia de situación fiscal, te servirá como requisito de contratación pues los empleadores podrán solicitarte dicho documento para verificar tu identidad, asegurarse de que estás inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y así corroborar que los datos que estás proporcionando sean correctos.

¿Cómo puedo tramitar la constancia de Situación Fiscal?

Muchos trabajadores y contribuyentes están preocupados ya que las citas en el SAT son relativamente escasas y se deben sacar de forma virtual, por lo cual algunas personas que no saben usar las nuevas tecnologías acuden a las oficinas y módulos que hay en el país de forma presencial para hacer largas filas sin ser recibidos.

Pero no te estreses que ahora mismo te diremos tres formas de obtener la constancia de situación fiscal de forma rápida, segura y sin tener que hacer largas filas bajo el sol.

Portal electrónico del SAT

La primera opción para obtener la constancia de situación fiscal, es entrando al portal del SAT www.sat.gob.mx y en el menú de opciones dar click en el botón “Otros trámites y Servicios” y después “Generar tú constancia de Situación fiscal”, cabe mencionar que en este paso se debe tener activa la e-firma, contar con el RFC a la mano y tener un correo electrónico.

Se te pedirán los datos antes mencionados así como validar algunos campos para verificar tú identidad.

¿Cómo tramitar la constancia de situación fiscal sino tengo e-firma?

Otro de los pasos para lograr obtener la constancia de situación fiscal sin la e-firma es la siguiente:

Puedes hacer una llamada al SAT al número telefónico 55 6272 2728, una vez que te contesten deberás oprimir la opción 3, esperarás unos minutos en la línea hasta que te atienda un operador a quien deberás explicar el motivo de la llama, que es solicitar la constancia de situación fiscal.

Deberás tener a la mano el tú RFC, un correo electrónico personal a la cual se te enviará la constancia de situación fiscal y dar un número telefónico. Después de haber realizado estos pasos se espera que en un tiempo no mayor a 15 minutos deberás tener en la bandeja de entrada de tú correo electrónico el documento oficial en formato PDF.

Obtener la constancia de situación fiscal a través de la APP SAT ID

Para los que tienen mayor conocimiento de las nuevas tecnologías y saben manejar a la perfección la computadora y el celular, puedes bajar la AAP SAT ID a tú celular o entrar desde la computadora a la página electrónica satid.sat.gob.mx en este procedimiento no necesitaras tener activa la e-firma.

Al entrar a la APP o a la página electrónica debes seleccionar “Constancia de situación fiscal con CIF”. Los requisitos en este método son; tener a la mano identificación oficial vigente, RFC, correo electrónico personal, y dar un número telefónico a 10 dígitos.

Es importante mencionar que a pesar de que en este proceso no se te pide la e-firma, sí deberás grabar un video, para identificar la identidad del contribuyente y hacer tu firma electrónica en un recuadro especial (la firma que pongas debe ser igual a la de tu credencial de elector).

Una vez realizado todos los pasos de este procedimiento, se espera que en un tiempo no mayor a tres días estarás recibiendo respuesta en tú correo electrónico en donde encontrarás ya lista tú constancia de situación fiscal.

Ahora bien, seguramente has escuchado algunos rumores como, si no entregas la constancia de situación fiscal la empresa no te pagará, esto es falso ya que el SAT informa que no hay sanción alguna para los que no tengan el documento. Lo que si es cierto es que este documento es parte de los nuevos requerimientos para llenar los nuevos recibos de nómina que entrarán en vigor a partir del 1 de julio del 2022.

Por ello si el documento no se entrega antes del 30 de junio, no es causal para retener el salario, ya que eso va en contra de la Ley Federal del Trabajo.

Dato: El SAT cuenta con 55 oficinas 99 módulos de atención en todo el país.





Publicado originalmente en El Sol de Córdoba