Justicia beneficia a presunto asesino de chef Miguel Sulvarán, reprochó familia

Este martes, la señora Esperanza Xolo, madre del joven chef Miguel Ángel Sulvarán Xolo, asesinado el 13 de octubre de 2021 en su casa en Xalapa, reprochó la actuación de las autoridades y lamentó que la justicia sólo sea para los que tienen dinero.

Y es que dio a conocer que fue notificada de la audiencia de Óscar Felipe N, presunto asesino de su hijo para modificarle la medida cautelar de prisión oficiosa por lo que quedaría en libertad.

Lamentó que no le hayan informado con anticipación que este martes se llevaría a cabo la audiencia en Pacho Viejo para poder viajar desde Los Tuxtlas de donde son originarios.

Recordó que este miércoles se cumplen un año y cuatro meses del asesinato de su hijo y apenas hoy recibió una llamada de los juzgados de juicios orales de Pacho Viejo para que se presentara a la audiencia.

"Al momento de contestar se identifica el licenciado Jorge Sandoval para notificarme una hora antes para que me presente al juzgado donde el día de hoy, a las 5:00 pm de la tarde, se celebró una audiencia de incumplimiento de una sentencia a favor del imputado Oscar "N". Se me hace una burla para mí y mi familia, al saber que no me presentaré por la distancia. No hay palabras para expresar lo que siento y pasa por mi mente", dijo.

Por ello, criticó que no haya justicia para el caso de su hijo y opinó que la ley sólo es para las personas que tienen dinero pues aseguró que es sabido que la familia del imputado Óscar Felipe N es de "buena posición económica", por lo que no le importa el dolor de su familia ni su dolor como madre.

"Que este día salga como sin nada porque nuevamente un juez federal falló a favor del presunto asesino sin tomar en cuenta las pruebas que la Fiscalía aportó. Es algo que no puedo entender, se ve que la actualidad pesa más los derechos de los imputados que las propias víctimas".

¿Qué opina Orgullo Xalapa?

Por su parte el presidente de la organización Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz Moreno, exigió una explicación de por qué Oscar N, afirma que fue víctima de violación y lesiones por parte de los elementos de la Policía Ministerial quienes lo detuvieron el 1 de noviembre de 2021 lo que motivó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia la Fiscalía General del Estado.

Dijo que la señora Esperanza Xolo lo contactó esta mañana luego de haber sido notificada que este día se llevaría a cabo la audiencia, pero no le avisaron con anticipación para poder estar presente.

"Se comunicó conmigo para dar a conocer lo que estaba pasando, sobre esta injusticia, ellos son de San Andrés Tuxtla y les pidieron que se presentaran en Pacho para hacer de su conocimiento la liberación del presunto asesino, de Óscar Felipe N".

Expuso que al imputado se le había determinado además del plazo de la prisión preventiva oficiosa de un año, seis meses de investigación complementaria, por lo que ésta vencía en julio, pero ahora todo "gira a favor del asesino".

Así, llamó a las autoridades a que expliquen qué fue lo que sucedió o si sólo se trata de una persona "que logró mover sus influencias", ya que su familia cuenta con los recursos económicos "y sus ocho abogados lo prueban".