Empieza a recuperarse el empleo; te damos cifras

Durante febrero de 2022, Veracruz mejoró su tasa de ocupación laboral mensual con un registro de 97.2 por ciento, mientras que en enero de este año, la cifra fue de 96.5 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los datos del INEGI reportan que la tasa de ocupación laboral alcanzada en febrero de este año en la entidad veracruzana también supera lo registrado en febrero de 2021, que fue de 96.2 por ciento.

Mientras que, para el segundo mes de este año, la tasa de desocupación se ubicó en 2.8 por ciento, mientras que enero de 2022 fue de 3.8 por ciento. Al cierre de 2021, el INEGI contabilizó para Veracruz una Población Económicamente Activa (PEA) de 6 millones 277 mil 154 personas de 15 años y más, de los cuales 2 millones 929 mil 842 son hombres y 3 millones 347 mil 312 son mujeres.

Asimismo, la población ocupada en Veracruz fue de 3 millones 283 mil 241 personas, de las cuales 756 mil 341 se emplearon en actividades del sector primario, como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca).

Local Población ocupada en la informalidad aumentó al cierre del 2021: INEGI Un total de 619 mil 909 veracruzanos mantuvieron empleos dentro del sector industrial, extractivas, electricidad, sector manufacturero y de la construcción. Mientras que 1 millón 896 mil 297 personas se dedicaron al sector del comercio. En contraste, en diciembre de 2021, el INEGI registró en Veracruz un total de 112 mil 105 personas desocupadas, pues 72 mil 665 personas perdieron su empleo, 24 mil 408 personas renunciaron o dejaron su trabajo, 976 personas dejaron o cerraron un negocio propio, 386 se quedaron desocupadas por otras causas y 13 mil 670 no pudieron acceder a un empleo porque no contaba con experiencia laboral.

También en este periodo, la Población No Económicamente Activa (PNEA) en la entidad veracruzana ascendió a 2 millones 881 mil 808 personas, de las cuales 578 mil 164 se encontraban disponibles; sin embargo, 3 mil 195 se habían desistido de buscar empleo y 574 mil 969 no buscaron empleo por considerar que no tenían posibilidades.

De la Población No Económicamente Activa en Veracruz, 2 millones 303 mil 644 fueron clasificadas como “No Disponibles” para trabajar: 271 mil 731 personas expresaron que aunque tuvieran un interés por trabajar se encontraban en un contexto que les impedía poder hacerlo; y un total de 1 millón 836 mil 627 mil veracruzanos manifestaron que no tenían interés en emplearse pues atendían otras obligaciones.

Durante febrero de 2022, en México, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 58.2 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 58.7 por ciento. El INEGI refiere que dicha población es superior en 3 millones a la de febrero de 2021. Por su parte, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 41 millones de personas, 1.1 millones de personas menos que en febrero de 2021.

Tendencia a la baja en Veracruz

Aunque el empleo en Veracruz, comenzó a presentar una recuperación en los últimos seis meses, este 2022 registra una tendencia negativa, debido a que se reporta una lenta recuperación, señala Hilario Barcelata, Coordinador del Observatorio de Finanzas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana.

El entrevistado reporta que en noviembre del 2021, la tendencia era otra, al registrarse 7 mil empleos mensuales, sin embargo este año, la cifra volvió a caer, al grado que en enero pasado, únicamente se reportó la generación de cuatro empleos en toda la entidad.

“El empleo mantiene una tendencia negativa, ha habido una lenta recuperación, de hecho en los últimos cinco a seis meses ha habido crecimiento del empleo pero va muy lento. De hecho se había acelerado ahí por fines de noviembre, mensualmente se había llegado hasta los 7 mil empleos en un mes pero ya se cayó”.

El especialista reconoce que el empleo se va recuperando pero lentamente, es decir conforme la economía va recuperando su propia dinámica.

“Realmente vamos en una inercia, no se ve algún apoyo, algún impulso por parte de autoridades municipales y estatales, entonces el empleo se va recuperando conforme la economía va generando su propia dinámica y con sus propios elementos”, dice.

Al presentar el informe de los principales indicadores financieros del Estado, el especialista detalla que los datos de desempeño económico también son negativos, pues están a la baja, ante la caída de la producción y las ventas en todo el estado.

Advierte que si esa tendencia se mantiene, lo más que pudiera alcanzar Veracruz, para finales de este año, es la recuperación de los empleos que se perdieron durante la pandemia.

“Estamos hablando solo a ese nivel. Ninguna ganancia digamos, pero la economía como tal calculamos que hasta 2024 al llegar los niveles que teníamos en 2019”. A su parecer las acciones que ha emprendido el gobierno estatal, para recuperar la economía no han sido suficientes para obtener los resultados esperados.

Se requiere una estrategia integral de apoyo a las empresas, sobre todo para garantizar su permanencia en el mercado a fin de que garantice la generación de nuevas fuentes de empleo.

Finalmente el entrevistado revela que el año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad veracruzana registró un decrecimiento de 4 y 6 por ciento.

Con información de Itzel Molina