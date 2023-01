Reporteros de Córdoba viven en zona de guerra, dice director de medio

El director del portal electrónico La Nigua, Hugo Morales Alejo, se manifestó para exigir justicia por el asesinato del reportero, Jacinto Romero Flores, el cual se registró en 2021.

Durante la comparecencia del presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Silverio Quevedo Elox, el comunicador sacó una pancarta con la leyenda “Jacinto Romero Flores, no olvidamos". En entrevista, indicó que tras la liberación de los presuntos responsables del crimen no hay avances en las investigaciones.

Morales Alejo refirió que el comunicador era una persona noble, por lo que "nadie puede afirmar que andaba en malos pasos”, por lo que urgió a destinar recursos a la Fiscalía General de Veracruz (FGE) para que realicen las investigaciones de manera eficiente.

Local

"Jacinto era una persona noble, tenía un montón de perros y gatos que andaba recogiendo de las calles, no probaba alcohol ni drogas, siempre andaba pasando información de una institución a la que pertenecía y que estaba en contra de las adicciones. Apoyo a la CEAPP, pero la Fiscalía carece de dinero y aquí es donde se asigna el presupuesto”, expuso.

Refirió que en Córdoba los reporteros “se la rifan porque viven y trabajan en una zona de guerra en donde ni siquiera la policía está segura. En la región es rifársela todos los días porque es una zona de guerra, si ni la policía está segura porque los han levantado y eso no se puede evitar por parte de la CEAPP, pero sí evitar que haya impunidad”.

Jacinto Romero Flores fue asesinado el 12 agosto de 2021 al ser baleado cuando circulada en su automóvil sobre el bulevar en Ixtaczoquitlán.

Meses antes de su asesinato denunció que recibió amenazas tras informar sobre presuntos abusos de autoridad de policías municipales durante una fiesta de XV años en Texhuacan.

Como resultado de las investigaciones fue detenido el regidor electo por Morena, Robert Trinidad “N”, así como al exagente municipal, Casto Emiliano “N” y la cosmetóloga Ana Laura “N”, sin embargo, seis meses después fueron liberados tras obtener amparo contra la vinculación.

Lee más: Con altar recordaron a periodistas fallecidos; ¿en dónde lo hicieron?

Se tiene conocimiento de que el único detenido es Patricio Alejandro “N” alias “el Munra” regidor electo de Ixtazoquitlán por MC, que habría sido detenido en abril de 2022.

Sin embargo, Hugo Morales Alejo afirmó que ya no hay personas detenidas por el crimen de su colaborador.

Local ¡Que no quede impune! Son 8 años de asesinato de Moisés Sánchez

“Están libres todos, eran presuntos, al final dijeron que no tenían nada, yo lo conocí bien, es mi gran amigo, mi compañero, ‘mi brother’, hay muchos que no conocí, pero hay que indagar. En este caso de Jacinto me duele porque empezamos juntos hace muchos años, yo lo conozco, ni para que digan que andaba en malos pasos. La CEAPP sí ha apoyado, yo he estado desaparecido dos veces, me han levantado a mis hijos, la CEAPP sí ha actuado, no digo nada de ellos, pero quise aprovechar que el Congreso asigna el presupuesto para pedir más para la Fiscalía”, dijo.

Acusó que la Fiscalía a veces no tienen personal suficiente y que los fiscales no pueden hacer nada solos pues necesitan recursos.

“Sí hay interés, pero no hay recursos, yo he estado en casos, he dado seguimiento al caso de mujeres desaparecidas y yo me daba cuenta de que no había ni gasolina, la Fiscalía necesita dinero para moverse", comentó.