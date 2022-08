Era joven y honrado, pero el secuestro arrebató esperanzas de familia

Amatlán de los Reyes, Ver. - El miedo, la duda, tristeza, coraje e impotencia son los sentimientos que viven desde hace casi 2 años la familia de José Jaime Sánchez Huerta, un joven que fue desaparecido la noche del 22 de septiembre del 2020 por presuntos hombres armados; no se ha hecho ninguna investigación sobre su caso.



En el centro de Amatlán de los Reyes, una panadería era atendida por un joven que al momento de su desaparición tenía 33 años, él todos los días se levantaba temprano para raspar y limpiar charolas, acomodar cestos, ordenar los bultos de harina y sacar los huevos de los conos, así se disponía a empezar su jornada para llevar el sustento a su casa; pero una noche desapareció y su familia continúa buscándolo.

Su hermana Joselyn lo recuerda como un hombre trabajador, dedicado a sus padres, a su trabajo, amigos y vecinos, siempre con una sonrisa estaba paseándose por el local con una taza de café negro, que el mismo preparaba, mientas que en la otra mano sostenía una pieza de pan como una concha, un panquecillo, una oreja o un bolillo.

Sin embargo, la noche del 22 de septiembre del 2020, cuando José Jaime estaba en su local, unos hombres presuntamente armados irrumpieron la tranquilidad de la que también era su casa, lo abordaron en un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.



La familia no se quedó tranquila, su miedo y desesperación eran cada día más grandes, pasaron noches sin dormir y días sin comer, una madre lloraba a su hijo, mientras que sus hermanos se inundaban de recuerdos de infancia y se quebraban, pero su valor los llevó a alzar la voz y el 26 de septiembre del 2020 protestaron en el Mando Único ubicado en la colonia de Santa Cruz Buena Vista, Córdoba.

¿Quiénes protestaron con un cuadro del Señor de la Misericordia?

Un grupo de 50 personas entre familiares y amigos llegaron al punto, un cuadro del Señor de la Misericordia fue cargado durante la protesta por Blanca Huerta, madre de José Jaime; vestidos de blanco y con pancartas de justicia, exigían se investigará el caso del joven panadero.



Ese día, luego de horas de protestas, 4 integrantes de familia, ingresaron al Mando Único para dialogar con el entonces delegado Ángel Solano Espinoza, quien les comentó se estaría llevando un proceso de investigación.

Un cuadro del Señor de la Misericordia fue cargado durante la protesta por Blanca Huerta, madre de José Jaime | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Los meses pasaron y del joven panadero no se sabía nada, la desesperación de su familia fue creciendo y llegaron al punto de investigar por su cuenta y con base en la carpeta de investigación 259/2020 el caso de Jaime continúa su proceso sin que se tenga mucho avance.

¿Quién es el que aparece en el mural de Amatlán de los Reyes?

En el 2021, José Jaime fue recordado por su familia y para honrar su recuerdo mandaron a pintar un retrato en una de las paredes de la panadería que dan hacia la calle principal; el Cristo de la Misericordia, la imagen del joven de 34 años y un horno de leña con siluetas de panaderos resaltó la pared del inmueble.



"Lo que nos interesa es encontrar a mi hermano de alguna forma, no solo es nuestro dolor, sino el de otros vecinos de La Patrona que también han perdido a un familiar, el mural no es solamente para José Jaime, sino para todos aquellos desaparecidos y desaparecidas", señaló su hermana.

Para su madre, poder observar el mural es recordar a su hijo, su voz, su risa, sus sueños y metas, pero también la incertidumbre de saber dónde y como está, con el miedo latente de que pasen más años y ella no pueda volver a verlo.

El mural no es solamente para José Jaime, sino para todos aquellos desaparecidos y desaparecidas | Foto: Cortesía | Joselyn Sánchez

¿Cómo es vivir con un familiar desaparecido?

Este 2022, se cumple otro año de la desaparición de José Jaime y la colaboración de la familia con la Fiscalía no ha parado, la vista al inmueble es constante, pues guardan la esperanza de que les den información del caso,



Joselyn Sánchez narra que todo este proceso ha sido una pesadilla que inundó de tristeza profunda su vida y es algo que no le desea a nadie, ya que en el caso de su hermano a pesar de que existe una persona arrestada no ha existido más avance, hace meses se dio la noticia de la detención de un sujeto, esto por otro tipo de delitos, no obstante, al revisar su celular fue encontrado con videos de José Jaime y de otras personas entre ellos mujeres.



"A casi dos años de la desaparición de mi hermano y de la conmemoración de las personas que han sido raptadas, es justo pedir por ellos, porque se avance en los casos, pido al Presidente de la República no sea omiso y que sigan más líneas de investigación", afirma.

Joselyn afirma qué su mamá no está tranquila, en su casa hay soledad, una silla en el comedor sigue vacía, en los pasillos no se escucha la risa del joven, lo que para ella representa una desesperación pues no sabe que más hacer para encontrar a su hermano y darle esa paz a su mamá que hace casi 2 años se fue con su hermano.



El 30 de agosto se conmemora a las personas desaparecidas y aunque la familia Sánchez sabe que hay más casos como el de ellos, hacen un llamado de exigencia al presidente a no ser ajeno con el dolor, "a quienes pasan por lo mismo que nosotros les decimos que no se rindan por qué los vamos a encontrar y si las autoridades no hacen nada, nosotros podemos hacer algo siempre tomados de la mano de Dios".

¿Cómo van las investigaciones por desapariciones en Córdoba?

La falta de compromiso y resultado por parte de las autoridades competentes han provocado que las desapariciones de personas lejos de reducirse vayan en aumento, comenta Marcela Zurita Rosas, coordinadora del colectivo Madres Luna.



Y es que relata que cuando ella inició la búsqueda de un familiar, hace más de cinco años, la cifra de personas desaparecidas en México era de alrededor de 25 mil, ahora la cifra se ha cuatriplicado, al alcanzar las cien mil víctimas por desaparición.



“Los números crecieron considerablemente, cuando yo llegué a la búsqueda eran 25 mil personas desaparecidas en el país, ahorita son más de cien mil las desaparecidas”, comenta la representante de uno de los colectivos de familiares de desaparecidos qué hay en la zona.



Esto, dice, es resultado de la falta de compromiso por parte de las autoridades que llegan al poder “traen sus propios intereses con ciertos grupos porque no hay forma de que esto disminuya, empiezan las ejecuciones y levantamientos por los grupos que llegan al poder”.

José Jaime Sánchez Huerta desapareció el 22 de septiembre del 2020 | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Incluso señala que pareciera que en determinado momento pudiera haber un tipo de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales, pues cada vez las fiscalías se siguen llenando de expedientes nuevos de personas desaparecidas que llegan a archivarse.



Provocando que los expedientes más antiguos empiecen a ser desplazados por los nuevos casos que van llegando día a día “porque cada día crece el número de desaparecidos, cada día crecen las familias fracturadas por la inseguridad qué hay en el estado”.



Y señala que mientras haya personas desaparecidas, los colectivos continuarán alzando la voz, colocando carteles con datos generales e imágenes de las personas que han desaparecido en los últimos años y, sobre todo, realizando labores de búsqueda.

¿Cómo puedo apoyar a los colectivos de búsqueda?

En ese sentido, hace un llamado para que la sociedad en general a sumarse al reclamo que hacen familias que han sido socavadas por la desaparición a fin de que las mismas autoridades vean que ya nadie se queda callado ante esta situación.



Asimismo detalla que el 30 de agosto las y los integrantes del colectivo Madres Luna estarán realizando una movilización por las principales calles y avenidas de Córdoba para ser visibilizadas por las mismas autoridades.



Zurita Rosas detalla que, de acuerdo a su experiencia, cada vez son más los casos de desaparición de personas, pues hay días donde se anotan hasta tres casos de desaparición en la región centro del estado.

