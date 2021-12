¿Cómo ve la IP el 22% de aumento al mínimo?, esto dice la Canaco

Veracruz, ver.- El incremento del 22% al salario mínimo a partir de enero del 2022, acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), agravará más la situación económica de los comercios y la iniciativa privada, los cuales apenas intentan recuperarse de los efectos negativos de la pandemia del Covid-19, admite el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), José Antonio Mendoza García.

"Desde luego que sí va a agravar la situación, ya vimos cómo está la canasta básica, ya vimos la devaluación que sufrió el peso y bueno estamos viendo también que esto no viene a beneficiar en nada al comercio, la iniciativa privada no es considera para todos estos estudios que deben de ser muy conscientes, la verdad sí va a ocasionar problemas", comenta.

El líder de los comerciantes aclara que no están en desacuerdo en que la clase trabajadora tenga un aumento salarial continuo, lo que sí, que la alza no sea acorde a la situación económica del país.

"No estamos en desacuerdo que se aumente, los trabajadores deben de tener ese aumento continuo y que la economía vaya creciendo de acuerdo a la situación que estamos viviendo pero estamos viviendo pandemias y situaciones diversas, que está afectando a los comerciantes y empresariados y este incremento al sueldo, si viene a dañar, no digo que se lo merezcan, pero no como ocurrencias, sin tomar medidas que van a afectar", explica.

Mendoza García augura que lo que se espera es que la inflación y la crisis económica se extiendan al menos el año siguiente.

“Vamos a terminar mal en la economía, estamos trabajando muy bien los organismos empresariales y llevábamos un paso muy bueno de crecimiento y recuperación económica y de recuperación al comercio en general y resulta que estos días han sido fatales para México'', manifiesta.

El entrevistado insiste que el sector comercial, no está de acuerdo con este aumento al salario mínimo, porque no existen las condiciones económicas en el país para hacerlo.