Para el próximo año en Veracruz habrá inversión mayor a los 3 mil mdp: Sedecop

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García dio a conocer que para 2023 se prevé una inversión de 3 mil 052 millones de pesos para la entidad.

Al comparecer ante la Comisión de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico, integrada por los legisladores Luis Antonio Luna Rosales y Sergio Guzmán Ricardez, y sin la presencia de la presidenta del grupo de trabajo, Eusebia Cortés Pérez, refirió que se están realizando acciones alineadas al Plan de Reactivación Económica de la Federación, el Plan Veracruzano de Desarrollo y la Agenda 2030, por lo que en la entidad se desarrollarán tres grandes proyectos que significan juntos una derrama de 124 mil millones de pesos.

¿Cuáles son los proyectos que traerán una gran inversión para Veracruz?

El primero es la instalación del ducto marítimo que surtirá de gas natural al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) a través de TC Energía y CFEnergía, con un valor de 90 mil millones y la generación de 2 mil 500 empleos; el segundo, el establecimiento de la empresa cervecera Constellation Brands que significa 26 mil millones de pesos, 15 mil fuentes de trabajo e impacto en 160 actividades económicas; y la tercera, se refiere a la terminal de etano de Braskem Idesa por 8 mil millones de pesos y 2 mil 180 empleos para mover 80 mil barriles diarios en el puerto de Coatzacoalcos.

De la misma forma, dijo, se ejecutaron 9.3 millones de pesos en mantenimiento de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, se logró un esquema de comercio para beneficiar a 712 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con 25 diseños de embalaje, 100 logotipos, 99 estudios de contenido nutrimental, 246 registros de marca, 55 membresías de códigos de barras y 187 terminales de cobro electrónico; un paquete gratuito que en el mercado ronda los 40 mil pesos.

Mencionó que la marca Hecho en Veracruz incorporó 82 nuevos negocios y vinculó a 69 espacios de venta, además de que ya se cuenta con la primera tienda física en Xalapa donde exhibe 785 productos y 137 artesanías de 117 emprendedores inscritos en el padrón; mientras la plataforma digital registra la visita de 877 mil internautas y 13 mil 158 artículos vendidos.

Con el Premio Anual Artesanal Veracruzano se otorgaron más de 456 mil pesos a 33 de 189 participantes, en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías que otorgó 300 mil pesos a otras 86 personas para mejorar sus instalaciones y elevar su calidad, destacando una habitante de Tantoyuca merecedora del premio nacional y, por ende, un nuevo taller con valor de 120 mil pesos.

Con el programa de Nacional Financiera, NAFIN + Estados fueron beneficiadas mil 183 MiPyMEs de los sectores industrial, comercio y servicios, construcción, alojamiento y transporte por medio de una bolsa histórica de mil 080 millones de pesos y tasas preferenciales. Además, Veracruz destinó 12.7 millones a otras que no accedieron a crédito bancario y registraron pérdidas por efectos de la emergencia sanitaria.

Ante un pleno casi vació, el funcionario respondió a los cuestionamientos hechos por los diputados Luis Antonio Luna Rosales, Miguel David Hermida, Citlali Medellín Careaga, Ruth Callejas Roldán, Tania María Cruz Mejía, Fernando Arteaga Aponte y Sergio Lenin Guzmán.

En la ronda de preguntas y respuestas el funcionario reconoció que Veracruz no pudo recuperar los 100 millones de pesos que entregó como créditos para pandemia a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES),

El diputado Miguel Hermida Copado le preguntó sobre los 10 mil créditos de 10 mil pesos cada uno, que hicieron un total 100 millones de pesos mismos que se otorgaban a empresas para reactivarse, cantidad de la cual sólo se recuperaron 13.5 millones de pesos.

Al respecto, el funcionario comentó que el dinero se entregó “no necesariamente a empresarios establecidos”, por lo que muchos lo usaron para comer.

Aunque justificó el reparto del dinero sin reglas de operación, dijo que a quienes no pagaron, no se les volverá a dar recursos, pues ya se hizo un padrón de beneficiarios y “si nosotros sabemos que le dimos recursos y no nos va pagar, no le volvemos a prestar; tenemos un padrón porque se firmó un contrato con un aval, no les podemos ir a quitarles sus casas, pero no les volvemos a prestar”.

Por otra parte, manifestó que la reducción de los costos de energía como lo han pedido empresarios, no es un asunto estatal.

A pregunta de la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas, sobre la Comisión Estatal de Energía y sus actividades, el funcionario señaló que entre sus tareas no está el pedir a Comisión Federal de Electricidad (CFE) una reducción de los costos del servicio para usuarios de la entidad, pues es un tema que le compete a la Federación.

¿Qué dijo sobre la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador?

En otro tema, reconoció que su dependencia llevó dos camiones con empleados a la marcha realizada ayer domingo en la Ciudad de México, quienes recibieron un “lonche”.

Sobre la publicación que hizo en sus redes sociales el restaurante de comida regional “Doña Clarita”, en la que se dio a conocer que la Sedecop adquirió 45 paquetes, cada uno en 65 pesos y que contenían un pambazo, futa y jugo.

El funcionario puntualizó que desde que supo de la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se “organizó con amigos” para poder llevar dos camiones por los que pagó 20 mil pesos y los lonches que sí entregó.