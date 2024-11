Sedecop presume que este fue el mejor sexenio en exportaciones para Veracruz

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García , afirmó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este el mejor sexenio en exportaciones del estado de Veracruz en su historia, con más de 34 mil millones de dólares.

¿Que dijo el titular de la Sedecop en su comparencia en el Congreso de Veracruz?

Durante su mensaje en la comparecencia ante los diputados locales como parte de la glosa del sexto informe de gobierno, expuso que en el año 2022, se lograron 8 mil 821 millones de dólares en exportaciones.

Además, en desarrollo de proveedores, lograron también vincular a casi 790 empresas veracruzanas, micro y pequeñas empresas veracruzanas, con grandes empresas tractoras que hoy son proveedoras de algún producto o de algún servicio.

“Generando un valor importante que en otro caso traían productos o contrataban servicios de otro estado o de otros países. Así es como estamos preparándonos para poder aprovechar las oportunidades cuando lleguen las grandes empresas que van a llegar”.

Remarcó que, durante seis años en el primer eje estratégico que es el desarrollo del mercado interno, apoyaron a más de 900 artesanos, reconocieron a 133 artesanos y les dieron en premios más de 2 millones de pesos.

En tema de desarrollo de mercado interno a micro, pequeñas y medianas empresas, precisó que atendieron a casi 8 mil 200 micro empresarios.

“Si le multiplicamos como decíamos los 100 mil pesos que valen todas sus certificaciones, ese es el subsidio que les dio el gobierno del estado a estos 8 mil empresarios”.

En tema de desarrollo dijo que con la marca insignia de Hecho en Veracruz, lograron certificar a 416 empresas con más de mil 500 productos y se vendieron a través de la tienda Hecho en Veracruz más de 61 mil productos.

“En competitividad, en tema de desarrollo de talento humano, pudimos capacitar a más de 50 mil veracruzanos que toman decisiones en el comercio y en la actividad empresarial de nuestro estado”.

Según datos del INEGI, este el mejor sexenio en exportaciones del estado de Veracruz en su historia, con más de 34 mil millones de dólares | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

En mejora regulatoria, detalló que crearon la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria, y hace dos legislaturas trabajaron en equipo y se logró promulgar la Ley Veracruzana de Mejora Regulatoria lo que les permitió pasar del lugar 18 al sexto lugar nacional.

“En tema de competitividad también, la empresa veracruzana de calidad certificaron a 180 empresas las cuales hoy están exportando a 30 países y que en estos años se incrementaron sus ventas en 6 mil millones de pesos”.

También señaló que democratizaron la oferta exportable, “nos fuimos a la base de pirámide y tuvimos 406 encuentros de negocios con micros y pequeños productores de la base de la economía de nuestro estado”.

Asimismo, indicó que en tema de fomento a la inversión, en la inversión extranjera directa certificada ha sido el sexenio de mayor atracción de inversión extranjera directa desde que se lleva la contabilidad con más de 4 mil 100 millones de dólares en este sexenio.

En tema de desarrollo dijo que con la marca insignia de Hecho en Veracruz, lograron certificar a 416 empresas con más de mil 500 productos | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

En fomento a la inversión, señaló, crearon la comisión de fomento a la inversión y en ese sentido atendieron 62 proyectos con casi 180 mil millones de pesos.

Tiendas chinas son una preocupación local y nacional

A pregunta de la diputada Ana Rosa Valdés sobre la apertura al comercio chino y la preocupación que manifiesta la población al respecto, respondió que la llegada y apertura de tiendas chinas en los municipios veracruzanos son responsabilidad de las autoridades municipales, pues son ellos quienes les dan los permisos para instalarse.

Nachón García reconoció que el incremento de dichas tiendas no nada más se trata de una preocupación local, sino también nacional, dijo que lo han enfrentado fortaleciendo el mercado local para darle herramientas a que los productos sean mejores a los de la competencia.

Dijo que si bien la dependencia a su cargo ha implementado estrategias para que no se afecte a los comercios establecidos, son los ayuntamientos lo que dan la apertura para la instalación de los locales.

“Nosotros no somos una dependencia normativa, en todo caso quien autoriza la instalación de un negocio es el municipio, nosotros no podemos decir, oye ellos sí, ellos no, porque no es la función de nuestra Secretaría. Entonces, ¿qué si hacemos?, hablaba yo de que es fortalecer el mercado local es uno de nuestros ejes estratégicos”, expresó.

También dijo que el consumidor debe ser responsable de los productos y servicios que adquiere o que contrata, aunque tampoco se puede generalizar respecto a que todos los productos de un país sean malos o de otro país sean buenos.

“Simplemente, yo creo que a veces compramos cosas que no nos hacen falta, es que tiene un buen precio, pero yo creo que también hay mucha gente que empieza a hablar de la madurez y no lo necesita y no lo compra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, fortalecer el mercado dándole todas las herramientas a los empresarios veracruzanos para que sus productos sean competitivos, cumplan con toda la normatividad y certificación y puedan competir con cualquier otro producto”, dijo.

Se fortalece el mercalo local para evitar migración

El diputado local priista Héctor Yunes Landa cuestionó sobre lo que está haciendo el estado para evitar que veracruzanos salgan del estado y el quiebre de empresas, así como que haya personas que están en economía informal, el secretario respondió que necesitan fortalecer el mercado local y que han trabajado en ello.

En tema de desarrollo de mercado interno a micro, pequeñas y medianas empresas, precisó que atendieron a casi 8 mil 200 micro empresarios | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“El eje numero uno que es desarrollar el mercado local, el 96 por ciento de las empresas son microempresas, tienen menos de 10 empleados, muchas veces es una empresa familiar, pero no está formalmente operando y tenemos que llevarla de la informalidad a la formalidad (...) en este año a más de mil 900 empresas las asesoramos y les ayudamos a registrar su marca, embalaje, estudio de contenido nutrimental y sobre todo las vinculábamos, mostrábamos su proyecto pues tenían productos buenos pero no los conocían y los llevamos con principales empresarios, hoteleros y restauranteros del país”.

Señaló que es así como están fortaleciendo y evitando que la gente se vaya, trabajando en las carreras STEM pues Veracruz es el tercer generador de talento humano en estas carreras, que son las científicas, tecnológicas y matemáticas.

“Que son las más requeridas cuando viene una gran industria internacional, sobre todo, y requiere del talento humano encontrarlo en la localidad. Hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Educación y hemos apoyado en las regiones en donde se tuviera que instalar alguna carrera”.

Granjas Carrol no se va de Perote

El secretario de Desarrollo Económico, aclaró en entrevista previa a su comparecencia que Granjas Carrol no se irá de Perote, y que si cumplen con la ley no habrá problema alguno.

"No se van, ya platicamos con ellos, tienen que trabajar, tienen que mejorar, tienen que adaptarse, tienen que cumplir con la ley, si cumplen con la ley no tienen por qué irse, tienen que cumplir con la ley y es un trabajo que tienen que hacer todas las empresas".

Esto pese a que ayer, durante su comparecencia, el secretario de Gobierno Carlos Alberto Juárez Gil dono que la Procuraduría de Medio Ambiente ya notificó a la empresa de que debe abandonar la zona.

Remarcó que si cumplen con la ley, y modernizan todo, no tienen por qué irse, "que se preocupen mejor por cumplir la ley".