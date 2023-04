Comparsero busca ser rey del Carnaval de Veracruz 2023

Veracruz, Ver.- Este martes se inscribió oficialmente un candidato más para ser rey del Carnaval de Veracruz 2023.

Se trata de Julio César García Vargas, quien actualmente es integrante de la comparsa de Carnaval “Clásicos del IMSS” y utilizará como distintivo el color plateado para esta contienda a soberano de este magno evento.

Local Manuel Alberto López se registra como candidato a Rey del Carnaval de Veracruz





Rodeado de amigos y familiares emprendió su papaqui del Tranvía del Recuerdo hacia las oficinas del Comité Organizador del Carnaval por toda la avenida Independencia.

Julio César García, dijo que buscar portar la corona porque se trata de un sueño de más de 20 años cuando empezó a involucrarse en las diferentes comparsas de las fiestas carnavalescas.

“Porque no es un sueño de un día ni de un año, es un sueño de más 20 años, tenía once años cuando salí por primera vez en el Carnaval en 1989, tengo 34 años participando en el mismo y me tocó ver reyes del Carnaval de la vieja escuela y es lo que me gustaría, ser rey del Carnaval y poder revivir las tradiciones que teníamos antes”.

Reconoce que no será una elección fácil pues a diferencia de otros años donde se elegía por votos, ahora tendrá que estudiar y prepararse, tras haberse modificado el reglamento de Carnaval.

“Preparados debemos estar, los que ya sabemos a lo que vamos, si obviamente tendremos que estudiar y meternos un poco más a la cultura general de lo que es Veracruz, historia y tradiciones, pero en cuestiones de vivir el carnaval estamos preparados, nada más nos queda estudiar y cumplir con las indicaciones que el comité nos dé”.

César García, pidió a sus contrincantes a no desanimarse con las nuevas reglas del comité, pues a su parecer generan mayor certidumbre para los participantes.

Finalmente el aspirante presumió contar con el respaldo del secretario general del sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, José Martin Sosa Nepamuceno, a quien lo presentó como su representante ante el Comité de Carnaval 2023.

Además de agradecer el apoyo de sus alumnas de zumba y compañeros de las diferentes agrupaciones participantes de la fiestas del rey momo.

El candidato del distintivo plateado recibió su certificado de registro por parte del presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, quien lo felicitó por su este esfuerzo y entusiasmo para participar en esta concurrida contienda.

Recordar que las inscripciones continúan abiertas para las y los interesados en formar parte de la Corte Real 2023, por lo que pueden consultar AQUÍ o directamente en las oficinas ubicadas en los bajos del edificio Trigueros en horarios de atención.

El carnaval será del 29 de junio al 5 de julio de este año.