Complican reposición de sangre en Xalapa

A pesar de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social aseguran que no hay desabasto de sangre, lo que sí hay es molestia de algunos donantes, quienes manifiestan que por tratarse de una emergencia, no tendrían por qué dedicar todo un día para este proceso porque en Xalapa no reciben donaciones y los trasladan al puerto de Veracruz.

Además de tedioso, exponen que es preocupante que en la capital del estado no funcione con normalidad el Banco de Sangre en crisis sanitaria; cuestionan si en realidad habrá sangre suficiente o se puede hablar de una escasez.

De acuerdo con el protocolo establecido, se deben presentar a las 7:00 horas en la clínica 11 de la capital del estado, donde únicamente dan 15 fichas por día, de lunes a viernes, para posteriormente ser canalizados con médico, quien determinará si son idóneos.

Aunque el traslado y viáticos los solventa el Instituto, también se requiere hacer un trámite que no procede si no se cuenta con el carnet de la persona que necesita la transfusión. Es a las 12 horas cuando el autobús tiene salida, frente al Deportivo Omega.

La toma de sangre, según las indicaciones, es en Veracruz, de donde sale el autobús de retorno a las 19 horas. Ana María Aguilar Gutiérrez opina que es una pérdida de tiempo y no cree que sea el mejor trato que deba recibir un donante.

Hasta la tarde del ayer no se sabe cuándo se reanudará la toma de sangre en el Hospital General del IMSS de la capital del estado.

BAJA DONACIÓN ALTRUISTA

VERACRUZ, Ver.- Sigue siendo baja la donación altruista de sangre en el país y en Veracruz, así lo asegura Walter Iván Rojas, jefe del departamento clínico del banco de Sangre de la Unidad Médica de alta especialidad del centro médico nacional del IMSS, “Adolfo Ruiz Cortines”.

El reporte que tiene es que la donación altruista de sangre en los bancos de sangre en México es del 3%, mientras que el resto es por reposición.

Sobre las razones del porque las personas evitan la donación de sangre el especialista atribuye a que no hay un cultura de donación y ahora se sumó el temor a contagiarse de Covid-19.

“Yo pienso que esto es producto de la falta de una cultura, pues por ejemplo en países donde habido guerra, se crearon los bancos de sangre móviles y su población sufrió enfermedades o muertes por hemocomponentes la gente se acostumbró a ir a donar de una manera regular una o dos veces al año. Aquí en México afortunadamente no hemos tenido ninguna guerra ni necesidad de esas”.

Sin embargo, lo cierto es que hospitales del país siguen padeciendo la insuficiencia de sangre para atender enfermos hematológicos, renales, servicios de urgencias y ni que decir de presentarse algún evento extraordinario o desastre natural no están preparados, advierte Iván Rojas.

Aunque desconoce el desabasto nacional de este tejido líquido, el especialista como ejemplo citó el caso de la UMAE 14, el cual atiende en promedio 2 mil 200 donadores mensuales, de los cuales mil 500 a mil 600 son donadores efectivos, pero con lo captado todavía satisface la demanda de hemocomponentes a seis hospitales generales incluida la UMAE 14.

Aun cuando, recuerda que cada nosocomio tiene su centro de colecta, pero ante la captación insuficiente, el banco de sangre de la UMAE 14 debe cubrirles, repartiendo de manera equitativa, cubriendo de primera intención las urgencias para después atender las intervenciones quirúrgicas programadas, dice el especialista.

Es por ello que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó un módulo durante la Expo Canaco del Buen Fin, para promover la donación altruista de sangre en los bajos del palacio municipal de Veracruz, pues coinciden con otras instituciones que la pandemia de coronavirus vino a mermar la intención de posibles donadores altruistas y hasta habituales de acudir a los bancos de sangre por temor a contagiarse de la enfermedad. Es por eso que hace un llamado a la participación, pues además de salvar vidas, todos en algún momento estamos propensos a necesitar este tejido líquido.

Finalmente recuerda que para ser un donador altruista idóneo deberá ser mayor de 18 de años, presentarse en ayuno mínimo de 6 horas, contar con buen estado de salud, pesar más de 50 kilos, no haber padecido ninguna enfermedad en las últimas dos semanas ni hepatitis B y C después de 10 años.

Tampoco haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos 6 meses como también no estar en gestación ni lactancia.

