“Comprensible el temor ante el regreso a clases presenciales”: Obispo

Veracruz, Ver.- Es comprensible el temor que existe ante el regreso próximo a clases presenciales, ya que nadie quiere un nuevo brote de coronavirus, dijo el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“Nadie quiere que haya un brote con las nuevas generaciones, entonces por eso hay una tendencia a mejor que no vuelvan a clases, y algunos dicen ya está terminando el año”, opinó.

El prelado reconoció que será difícil que los estudiantes puedan cumplir con la sana distancia, lo que justifica el temor de los padres de familia.

“En los colegios si sería muy complejo guardar con los niños la sana distancia, todos lo sabemos que es muy difícil controlar a los niños, muy difícil que tengan un comportamiento muy, incluso a los jóvenes también, entonces yo creo que el temor que tienen los padres de familia es justificado”, expresó.

Sin embargo hizo ver que aunque el gobierno puso una fecha, no va a ser algo determinante, ya que la decisión dependerá mucho de los padres de familia y de los colegios.

“La realidad se está dando muy híbrida, no hay una determinación de que todos vuelvan o no. Cuando hablamos de presencial hablamos de limitaciones”.

Además recordó que hay escuelas que se quedaron sin nada ante los robos y será complicado que regresen a clases presenciales.

“En un colegio me dijeron que hasta los bancos de los alumnos se llevaron. Hay quienes piensan que se debe regresar de inmediato pero yo creo que son los menos. En algunas poblaciones me dicen que no ha habido señales de contagio, pero hay que ir viendo la situación”, manifestó.

Por cuanto hace a las campañas políticas, llamó al Instituto Nacional Electoral a vigilar que no exista intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio.

Briseño Arch recordó que la Iglesia Católica está en contra de la violencia y de las guerras de lodo entre candidatos.

"Cuando un candidato ataca a otro es porque tiene algo que ocultar".

Pero además junto con la agresión verbal llegan las físicas, por eso llamó a respetar a todos los partidos y no tratar de manipular instituciones.