Comunidad LGBT+ espera que el diputade Iván Durán no los decepcione

La coalición LGBT+ está a la espera de que el diputade Gonzalo Iván Durán Chilcoya impulse temas como el matrimonio igualitario, entre otros que han estado rezagados durante muchos años, señala Benjamín Callejas Hernández, presidente de ésta.

"Yo creo que el compañere ha estado más ocupado en su trayectoria política que realmente en conocer los casos de fondo y de la problemática que vive la población LGBT+", añade al tiempo de reconocer que “no es ignorante del caso, porque sabe qué es lo que está ocurriendo”.

Leer más: Diversa: en pareja y con club ayudan a niños

Añade que desconoce qué está pasando al interior del Congreso del Estado, así como que si el diputade no tiene el respaldo de su bancada, sí cuenta con el apoyo de la coalición desde fuera para impulsar e incidir y que vea que no está solo.

Local Diversa: Vianey, una década ayudando a niños, por una manda

Lanza que tal vez como llega como el primer diputade no binario en esta ocasión, “entiendo que los temas son muy sensibles y difíciles de colocar pero por eso está el exhorto del apoyo para que cuando él nos necesite como coalición de la diversidad sexual estaremos ahí impulsando su trabajo. Y sobre todo que no se olvide de nosotros, que no llegue a desilusionar porque necesitamos que sea esa voz congruente al interior del Congreso estatal”.

Dice desconocer la agenda legislativa del diputade, sin embargo, ellos ya le presentaron la agenda, los retos y las expectativas que traen como población en el estado.

Adelanta que esta semana estarían reuniéndose para poder impulsar ciertos temas, pues le entregaron una agenda con 25 puntos medulares entre los que destacan: la educación, el empleo, la salud, así como atender crímenes de odio por homofobia, atacar la discriminación y algunos otros como la ley general para personas de la diversidad sexual, la ley de identidad trans para el estado, y el tema principal que debería estar impulsando es el matrimonio igualitario.

"Hay dos acciones de constitucionalidad que metieron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y están esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine y mandate al estado de Veracruz para que se pueda legislar a favor de ellos", explica.

Concluye que para la comunidad LGBT+ es muy importante que el diputade, en la posición en la que se encuentra, sea el intermediario ante las instituciones para que empezaran a darse los trabajos que han estado rezagados por mucho tiempo.