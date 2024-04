Con documental comunidad LGBTQ+ visibiliza a las personas trans y su lucha por aceptarse

Veracruz, Ver.- Con una microcápsula documental que retrata la vida de una persona que se abrió a la sociedad como trans a los 42 años, la comunidad LGBTQ+ conmemoró el Día Mundial de la Visibilidad Trans con un mensaje para aceptarse, amarse y ser feliz aunque sean diferentes.

La microcápsula documental se tituló “Nacer trans, morir trans” dirigida por Tris Grimes de Ajolote Studio para la asociación Soy Humano y fue estrenada el pasado 31 de marzo en la ciudad de Veracruz pero se presentará en distintas ciudades del Estado para hacer conciencia y visibilizar a la comunidad.

¿Cuál fue el objetivo de crear el documental?

De acuerdo con Miguel Llinas de Soy Humano, la historia relata la vida de Alfredo, un abogado que decide salir “del closet” no sin antes cuestionarse sobre el tiempo perdido y el alto precio que tuvo que pagar en su vida fingiendo ser alguien con el que nunca se sintió identificado pero que al ver qué la vida poco a poco se va se dispone a descubrirse como lo que siempre fue una mujer trans.

“Esta microcápsula se hizo con la finalidad de darle voz a las personas trans, que no encajan en el estereotipo que desgraciadamente ha marcado la sociedad, aquella que tiene operaciones, que no se ve muy femenina, se está dando voz a esas personas que por su situación económica o su vida familiar o cualquier otro motivo no tienen acceso a operaciones”, expresó.

Manifestó que muchas personas trans, por motivos familiares, culturales y otros no pueden salir al mundo a demostrar lo que son, incluso tienen que reprender el sentimiento que al final los hace infelices.

Explicó que el mensaje principal es buscar la felicidad teniendo en cuenta que solo hay una vida para disfrutarla.

“Alfredo se asumía como trans pero nunca pudo salir a la luz por su familia que era demasiado represora y a sus 42 años reflexiona que ya no tendrá otra vida, que es momento de salir del closet y ser feliz porque había tenido una vida fingida, no había demostrado lo que era por su familia, por su casa, por su escuela”, dijo.

Afirmó que el trabajo ha causado muy buena impresión y se presentará en otros municipios a fin de motivar a las personas a expresar libremente sus preferencias y dejar de lado los estigmas de que se trata de personas anormales, mezclando temas religioso de que “están condenados”.

Llinas no descartó que se presenten más documentales, porque dentro de la comunidad hay muchas historias muy interesantes de gente que ha tenido que enfrentarse a todo para salir al mundo a gritar sus preferencias sexuales.

El documental está disponible en los canales de youtube y en redes sociales de la asociación Soy Humano que se ha encargado de promover el activismo en favor de miembros de la comunidad diversa.