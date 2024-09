Comunidad LGBTQ+ reprueba gestión del diputade Ky Durán, "solo era una cuota" [Video]

Veracruz, Ver.- A unos días de la renovación del Congreso del Estado, la comunidad LGBTQ+ en Veracruz reprobó la gestión del diputade Ky Durán Chincoya al señalar que no hubo representación y que su llegada solo fue por llenar una cuota.

Leonardo Ruiz Moreno, coordinador de la Alianza Nacional Mexicana LGBT de marcha, señaló que existen inconformidades sobre el desarrollo de la gestión del diputade, pues el único avance fue el cambio de identidad, pero se trató por una presión de la comunidad.

¿Qué opina la comunidad LGBTQ+ de Veracruz sobre el diputade Ky Durán Chincoya?

Dijo que el trabajo del diputade no fue lo esperado, además de que no hubo empatía con la comunidad porque no apoyó a los activistas y les cerró las puertas.

“Lamentablemente tuvimos un diputade simulante, a modo, que solo era una cuota que tenía que cumplir el partido, no hubo un gran trabajo como lo esperábamos, varios compañeros y activistas no se sintieron representados”, expresó.

Destacó que la comunidad diversa ahora tiene puestas las esperanzas en la nueva representación que tendrán en el Congreso del Estado, quien pertenece a la Red Diversas Veracruz y que ha estado más involucrada en acciones en favor de la comunidad LGBTQ+.

Cumbre de la Unión Nacional de Marchas de la comunidad LGBTQ+

En rueda de prensa, anunció la realización de la tercera edición de la Cumbre de la Unión Nacional de Marchas de la comunidad LGBTQ+ que se realizará por primera vez en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río donde se contará con la representación de los 32 estados del país.

El evento se desarrollará del 15 al 17 de noviembre en las sedes del Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles y el World Trade Center donde habrá conferencias y debates para que al final se redacte un pliego petitorio que será entregado a la Cámara de Diputados.

Dijo que la redacción del documento se hará con base a las necesidades de la comunidad, en el caso específico de Veracruz, se requiere trabajar en materia legislativa, de salud, empleo y que haya más apertura de los gobiernos con capacitación a sus trabajadores.

Hizo referencia que en ciudades como Puebla y Morelia se han notado avances en favor de la comunidad, con mayor apertura y apoyo de los gobiernos.

