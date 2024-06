Comunidad LGBTQ+ pide crear Ley de Identidad de Género y Fiscalía Especializada para crímenes de odio

Veracruz, Ver.- Integrantes de la comunidad LGBTQ+ pidieron a los nuevos legisladores que incluyan dentro de sus iniciativas la Ley de Identidad de Género y la creación de la Fiscalía Especializada para los crímenes de odio.

Miguel Llinas González, presidente de la agrupación LGBTQ+ “Soy Humano”, señaló que además de ello hay otros temas pendientes que deben sacarse adelante desde el Congreso de Veracruz.

¿Qué pide la comunidad LGBTQ+ y por qué?

El entrevistado recordó que muchos candidatos a un cargo de elección popular, se acercaron a la comunidad, a quienes se les entregó la agenda que se tiene pendiente. Por ello exigió a las y los virtuales ganadores que una vez que tomen protesta se pongan a trabajar también en los temas de la comunidad LGBTQ+.

“Ahorita lo principal que tratamos de recalcar en la agenda es la Ley de Identidades Trans y la prohibición de las terapias de conversión, que esa nada más hay que homologarla aquí en el estado de Veracruz y la Fiscalía Especializada para Grupos Vulnerables”, comentó.

A su parecer los legisladores actuales incluidos los representantes de la comunidad LGBTQ+, dejaron mucho que desear.

“Ya estamos hartos de las simulaciones, en cada época electoral es lo mismo. Siempre salen con la bandera, salen a decir que apoyan a la comunidad realmente cuando ya están arriba no hacen nada a favor de nuestra gente. Incluso tenemos representantes dentro del Congreso local y no he visto tanto el apoyo como quisiéramos”.

¿Qué se sabe de la Clínica Especializada en Personas Trans?

Además el activista, destacó la falta de construcción de una Clínica Especializada en Personas Trans, en el estado de Veracruz. “Muchas chicas trans por desconocimiento o por la falta de asesoría, recurren a sustancias que dañan sus cuerpos, a automedicarse con hormonas, es un tipo de problemática en salud que está muy marcada y es un tema de salud pública, aunque no lo vean de esa forma, pero es algo que también está pendiente, para continuar con su proceso hormonal”, comentó.

Explicó que muchas chicas trans, se introducen aceites y químicos, que les provoca coágulos y que se les pudra la piel. “Este tipo de clínicas existen en lugares como Guadalajara, que proporcionan mucho apoyo a la comunidad”.

¿Por qué piden la Ley de Identidades Trans?

Finalmente y con respecto a la Ley de Identidades Trans, se busca que exista una certeza jurídica para que sus nombres puedan ser cambiados de forma legal, pues aun cuando existe esto, señala que no hay un sustento que ampare que no será cambiado por las administraciones venideras, “no hay una certeza jurídica de que no pueda cambiar, que quede ya establecido”, concluyó.