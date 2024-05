A un año del asesinato de Roberto, comunidad LGBTQ+ pide justicia; los culpables ya no están en México

Veracruz, Ver.- A un año del asesinato de Roberto Velasco Rodríguez, la comunidad LGBTQ+ denuncia que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) no han hecho justicia de este crimen de odio y por el contrario permitieron la fuga de los presuntos responsables que ahora se encuentran fuera del país.

En rueda de prensa Alain Jiménez Enríquez, representante de la Diversidad Sexual en el puerto de Veracruz explica que dese el asesinato de Roberto el pasado 27 de mayo del 2023 en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, las autoridades restaron importancia al asunto y no han hecho nada por poner tras las rejas a los que cometieron este crimen.

Recordó que Roberto fue agredido por unos vecinos que eran pareja; el hombre le disparó con una escopeta y la mujer se le aventó para darle de cachetadas mientras se desangraba en el suelo.

Local Necesaria la creación de asilos para integrantes de la comunidad LGBTQ+: activista

“Los responsables están identificados, hubo vecinos que fueron testigos del hecho y hasta ahora las autoridades no han hecho nada, seguimos en espera de la justicia por este crimen de odio, porque hay antecedentes que el vecino ya tenia meses acosando a la víctima con ofensas, le llamaba maricón y otros apodos (..) ese día Roberto se encontraba limpiando el frente de su casa y su vecino acababa de lavar su carro que era un taxi y alego que le cayo polvo, eso fue motivo suficiente para que sacara su escopeta y le disparara, su mujer todavía se le aventó encima y lo golpeo cuando ya estaba tirado en el sueldo desangrándose, estuvo en el hospital algunos días pero falleció porque tenía todo reventado por dentro”, relató.

Dijo que sin el apoyo de las autoridades, la comunidad ha hecho seguimiento de los agresores y tienen información de que actualmente están en Estados Unidos y que pasaron de manera ilegal.

¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Encuentra más información

En ese sentido expuso que por medio de asociaciones de defensa a la comunidad diversas buscarán que los agresores sean deportados para que las autoridades hagan su trabajo, a un año de hecho.

“Nosotros hemos seguido el rastro de los asesinos, huyeron a Villa Azueta y ahora están en Estados Unidos donde estamos buscado por medio de asociaciones y activistas, vamos a buscar el apoyo de la presidencia de la república para que los deportes para que ahora su enfrenten la ley, esperamos que ya se haga justicia, exigimos justicia”, puntualizó.

Comunidad LGBTQ+ no se siente representada en el Congreso

Alaín Jiménez, agregó que a pesar de que tienen un representante de la diversidad sexual en el Congreso del Estado la violencia contra la comunidad se sigue presentando y no hay avance en las investigaciones.

Dijo sentirse decepcionado porque este gobierno, según él, utilizó a la comunidad y al final no cumplió con lo prometido.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“Tener un representante de la comunidad en la Legislatura fue un juego, fue una oportunidad que la agarro, pero no trabajo ni apoyo a la comunidad, no hay iniciativas para la comunidad, creo que en el Congreso del Estado ni nos quieren, basta ver que no se aceleran las investigaciones en cuanto a crímenes de odio, la Fiscalía no hace nada, no tenemos representación ni apoyo”, expresó.