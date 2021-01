Comunidad LGBTTTI pide a los partidos políticos representación e inclusión

Veracruz, Ver.- La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) pidió a las distintas organizaciones políticas tener representación y ser incluidos dentro del próximo proceso electoral.

En rueda de prensa Ari Vera Morales cosecretaria de la Organización Internacional de Lesbianas, Gays, Intersex para América Latina destacó que a partir de este viernes Tribunal Federal Electoral (TFE) tendrá que resolver la participación política de las mujeres trans y miembros de la comunidad dentro de la política sin embargo ya hizo una sentencia que tiene que haber candidaturas que representen a grupos en situación de vulnerabilidad.

Indicó que la demanda hacía los partidos políticos es que haya mayor representación en la participación política para lo que será esta contienda electoral donde votaran más de 8.5 millones de veracruzanos.

Local Doscientos veracruzanos, a la espera de cambiar de género

Afirmó que la comunidad LGBTTTI estará vigilante de que los partidos políticos tomen la agenda de estos grupos como suya para hacer valer sus derechos como ciudadanos.

“No somos ciudadanos de segunda y no podemos continuar en la invisibilidad que hemos sido parte debido a los prejuicios y estigmas sobre nuestra población, por ejemplo, los partidos políticos intentan incluir alguna candidatura LGBTTTI y no lo hacen por miedo al costo político o porque se nos comenta que quieren evitar confrontaciones con grupos religiosos, por esta razón hemos creado este frente común porque no permitiremos la exclusión ni se nos discrimine”, señaló.

Acompañada de otras activistas trans como Karla Grijalva y Jazz Bustamante indicó que en caso de exclusión o discriminación acudirán a las instancias correspondientes.

Pidieron que se respete a los compañeros que quieran participar en cualquiera de los ámbitos políticos.