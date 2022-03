Comunidad trans, solo apoyada en papel y discursos políticos: Activista

Córdoba, Ver.- En el marco de la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, la activista por los derechos humanos e integrante de la comunidad trans, Luna Linares Torrecilla, destacó que lamentablemente el 31 de Marzo es una fecha más en el calendario para las autoridades y para la sociedad en general.

Y es que aseguró que, aunque se han tenido algunos avances en el reconocimiento de los derechos comunidad, aún falta mucho por hacer, pues la inclusión y la tolerancia hacia este sector de la población solo están en el papel y discursos políticos, ya que aún sigue habiendo actos de discriminación y exclusión hacia las mujeres y hombres transgénero.

“Seguimos teniendo la misma problemática; discriminación, no hay trabajo para las personas de la comunidad, que tiene que regresar a los estereotipos de ser estilistas o coreógrafos, ya que en una empresa es muy difícil que te contraten por el simple hecho de ser trans, sí, hemos avanzando un poco, pero ha sido resultado de años de lucha”, dijo. Explicó que actualmente una persona transgénero tiene pocas, por no decir nulas, oportunidades de encontrar un empleo a pesar de que cuente con la preparación académica para desempeñarse en algún puesto de jerarquía o de toma de decisiones e incluso, quienes logran una oportunidad en alguna empresa termina siendo segregado a puestos donde no se desarrollan como profesionistas.

“Una cosa es el decir y otra el hacer, seguimos con mismos obstáculos, por ejemplo tu puedes ir con tu curriculum, bien capacitado, bien formado, pero llegas a la entrevista y pues ya de ahí no pasas, entonces si quieres destacar dentro de tu área tienes que autoemplearte, por eso es que a los miembros de esta comunidad no les queda mucho por hacer más que poner su propio negocio” agregó.

Explicó que en la zona centro del estado hay al rededor de 200 chicas y chicos transgénero, sin embargo, sigue habiendo mucho rezago en cuanto al respeto de sus derechos en todos los sentidos, por lo que es necesario que las autoridades legislativas generen leyes que garanticen precisamente que las personas trans tengan los mismos derechos que el resto de la población. Linares Torrecilla, señaló que no todo es malo, pues han tenido casos de integrantes de la comunidad que han sido víctimas de algún tipo de violencia o agresión y a la hora de llegar a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente reciben los protocolos de atención que les aseguran el acceso a una impartición de justicia expedita.



Por lo que apuntó que sí se tienen avances a favor de la comunidad, pero aún falta mucho por hacer para lograr precisamente que la comunidad transgénero sea realmente visibilizada, pero sobre todo, respetada en cuanto a sus derechos y en el ejercicio de sus capacidades como profesionales.