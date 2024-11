Comunidad trans en Veracruz continúa enfrentando discriminación del sector salud

Veracruz, Ver.- El 90 por ciento de la comunidad transgénero en Veracruz continúa recibiendo discriminación por parte del sector salud, lo que dificulta la disponibilidad y acceso a los servicios de médicos en general.

¿Qué otros retos siguen enfrentando las personas transgénero en Veracruz?

Aruna Rafaela Pulido Cano dio a conocer que la comunidad está cansada de que se les sexualice, “porque no nada más padecemos de VIH, muchas chicas, no tienen para las medicinas, no saben si son diabéticas, no saben si tienen un problema de riñón, las enfermedades son varias. No podemos enfocar que la comunidad LGBTQ+ en general tiene problemas de salud sexual, tenemos problemas de salud en general”.

Por lo anterior, una de las peticiones respetuosas que hace esta comunidad, es que sean integrantes de colectivos transgénero, quienes impartan cursos de equidad de género, en instituciones de salud, educativas y sociedad en general, ya que en la actualidad, quienes capacitan son personas heterosexuales, quienes desconocen las vivencias por las que pasan.

“Hoy en día que estamos en un evento del sector salud, todavía hay chicos que no saben como dirigirse a nosotros, aún cuando se van a dedicar al sector salud y que deberían de estar un poquito mas informados”, lamentó.

Aruna Rafaela Pulido Cano dio a conocer que la comunidad está cansada de que se les sexualice / Foto: Raúl Solís / David Bello / Diario de Xalapa

Este panorama, evita que mujeres transgénero se acerquen a los centros de salud para realizarse estudios, ya que el trato que reciben es discriminatorio. “Te tratan en masculino, hoy que es un estudio de prevención de cáncer de próstata y testículo, la incomodidad que es para nosotras como mujeres trans venir”.

Te puede interesar: Sigue la impunidad: Veracruz es el estado con más feminicidios sin resolver

Parte de la discriminación que sufren las mujeres transgénero conllevan comentarios ofensivos o burlas, exclusión de eventos o actividades sociales, molestias y acoso, desde el interior de sus hogares, hasta de sus centros de trabajo o instituciones tanto públicas y privadas de cualquier sector.

Local "Son datos reales": Gobernador asegura que en su administración los delitos disminuyeron

Aunado a esto, una de cada 50 mujeres trans no cuenta con ningún tipo de seguridad social, lo que limita el acceso a recibir atención médica oportuna. “Tenemos que entender que a manera social, cultural, educativa y de seguridad social no tenemos muchos de estos beneficios”, reconoció Pulido Cano.

Además, refutó que las personas transgénero no quieren nada gratis, más bien, desean que sean incluidas en trabajos dignos, que les permita tener prestaciones, como seguridad social y con ellos tener acceso a la salud.

“Nosotras llevamos tratamiento hormonal, nosotras vivimos a lo que se le llama malamente montadas, escondemos el aparato reproductivo, nos sometemos a diversos procesos quirúrgicos, muchas chicas se ponen aceite, polímero y todo eso nos afecta a nivel testicular y de próstata”.

Por último, precisó que la discriminación hacia la comunidad transgénero comienza en el hogar, por lo que consideró que tiene que haber un cambio social, comenzando por la familia, ya que hoy en día hay mujeres a las que no se les permite transicionar, “y lo que las personas no entienden es que si una mujer trans o un hombre trans no transiciona, no vive”.

Parte de la discriminación que sufren las mujeres transgénero conllevan comentarios ofensivos o burlas, exclusión de eventos o actividades sociales, molestias y acoso | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por si fuera poco, Pulido Cano declaró que hoy en día, los políticos han agarrado de escudo a la comunidad trans, “porque nos ven como seres humanos, nos ven como un voto más, para campañas van a buscar a la comunidad y eso hace que la comunidad ya no crea en nadie”.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️