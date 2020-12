Con 1,500 firmas piden al Congreso investigar Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba, Ver.- Rechaza Congreso del Estado realizar investigaciones en cuestión económica a la actual administración municipal, ciudadanos afirman “no quitar el dedo del renglón”, pues ahora con las postulaciones a la presidencia de la ciudad pedirán se realice este acto.

En rueda de prensa Guadalupe Ibáñez González y Andrés Gómez Ojeda, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) recordaron que en junio colocaron una mesa donde recolectaron aproximadamente mil 500 firmas con el objetivo de enviarlas al Congreso de la Unión pues quieren la investigación de la actual administración, hoy dan a conocer la respuesta.

En rueda de prensa manifestaron que la respuesta por parte del Congreso fue que la petición realizada será enviada al Ayuntamiento y estos deberán de dar respuesta y a decir de los ciudadanos esto se está volviendo un juego de lanzar la bolita a ver a quien le cae.

“Nos damos cuenta que hay un contubernio en el congreso, hay corrupción y solapamiento con la alcaldesa, es lamentable el actuar del Congreso e inclusive del Secretario de Gobierno del Estado porque a pesar que es a ojos visto lo realizado en la ciudad no haya nada resuelto”.

Ibáñez González dijo esto no fue una respuesta que satisface a quienes firmaron y por ello seguirán con este tema y piden a los Diputados intervenir con justicia y que no “metan las manos” en los asuntos que pide la ciudadanía pues ellos solo quieren dar a conocer las cuentas claras.

“Los diputados no hicieron nada para que el Ayuntamiento no continuará con esa política de corrupción y saqueo al erario público, no investigaron la adquisición de las torres de seguridad, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación menos buscaron respuestas”.

Por su parte Gómez Ojeda declaró que el tercer informe de la alcaldesa de la ciudad está lleno de mentiras pues la inversión que se dice realizó en materia de seguridad no se está viendo reflejado.

Recalcó que el informe de la alcaldesa Leticia López Landero fue una falacia hacia la ciudadanía y que tristemente se preocupa por hacer arreglos a las calles que están bien hechas, que las obras grandes si funcionan para la ciudad pero es necesario se siga con la obra del Mercado Revolución.

“Seguiremos exigiendo al Congreso haga su trabajo y que los próximos procesos electorales hagan lo necesario para que la ciudadanía que firmó obtenga una respuesta”.