Con 30 años de tradición, cierra temporalmente negocio en Los Portales

Tras una tradición de más de 30 años, el restaurante Bar-Palacio ubicado en la zona de Los Portales de Veracruz cerrará temporalmente debido a la crisis económica que enfrenta con los pagos de la renta de local, de servicios, impuestos, nómina y pocas ventas.

De acuerdo con Luis Gandarela, dueño del restaurante, hace poco tuvo que vender parte de sus bienes para poder pagar un crédito que adquirió por contingencia, sin embargo, aún tiene pendientes por liquidar y la situación económica que ha dejado la pandemia es complicada para todos los dueños de negocios.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Refirió que entre la renta del local, pagos del seguro social y del Infonavit, impuestos, servicios de agua y energía eléctrica, nómina y pagos a proveedores, los empresarios se encuentran ahogados en deudas.

Por ello manifestó que está planeando cerrar el local para la próxima semana, pero sería momentáneo en lo que cubre gastos pendientes.

“Sería un cierre temporal para ver si la pandemia baja, si nos ponen en otro semáforo para que la gente agarre confianza y salga", dijo.

Aclaró que para lograr el cierre temporal primero deberá llegar a acuerdos con trabajadores, proveedores y dueño del local, ya que de las autoridades de los tres niveles de gobierno no espera nada.

“Del gobierno federal no espero nada, espero el apoyo del dueño de la finca, el apoyo de mis trabajadores, del sindicato, de mis proveedores y si me dan el apoyo esto será un cierre temporal, que no digan las redes sociales que voy a cerrar definitivamente porque no es así”, insistió.

El cierre temporal del negocio Los Portales, ubicado justo atrás del palacio municipal de Veracruz, podría darse a finales de este mes y abrir el 15 de septiembre de este año, aunque dependerá de la situación que se viva en ese momento en cuanto a niveles de contagios y casos de coronavirus, así como la semaforización.