Con apenas 22 años, controla la calidad del mole que se exporta a Europa y Norteamérica

Xalapa, Ver.- Heidy Abigail Colotl Lozada es responsable del envasado y control de calidad de la empresa Mole Xiqueño, producto regional que se distribuye a nivel nacional y se exporta a países de Europa y Norteamérica. La joven de 22 años tiene a su cargo a un grupo de 10 personas y se ha abierto paso en un puesto sin detenerse por su juventud o su género.

Yo llegué de 18 años a la empresa buscando un trabajo y me gustó lo que hago y me quedé. Yo estudié solo la preparatoria pero eso no ha impedido que pueda realizar mis funciones con eficiencia y calidad

Asegura que empezó en la empresa hace 4 años como asistente y sus primeras responsabilidades fueron envasar el mole, sellar y vigilar el control de los empaques sin embargo, comenzó a destacar y al renunciar la anterior jefa de producción fue ella quien ocupó el puesto. “Hace tres años que asumí el puesto y lo más complicado hasta ahora ha sido mantener en todo momento la unión del grupo porque eso es fundamental para que la producción funcione”.

Colotl Lozada asegura que, contrario a lo que pudiera pensarse, ella no ha encontrado ningún obstáculo para dirigir a las personas del departamento y que hasta el momento no ha padecido de discriminación alguna. “Aquí nadie me ha discriminado o faltado al respeto por ser mujer o por ser más joven que ellos, por el contrario, siempre me han apoyado mucho”, aseguró.

Hoy Heidy Abigail se enfrenta a un nuevo reto, y es que, se dispone a salir de incapacidad para recibir a su primogénita y unos días después, regresará a trabajar ahora combinando la maternidad con la jornada laboral.

“Yo voy a regresar a trabajar porque me gusta lo que hago y quiero que mi hija se sienta orgullosa de lo que hace su mamá”, explica aunque reconoce que será complicado separarse de su pequeña hija una vez que nazca. “Mi mamá se va a encargar de cuidarla por las mañana y como mi horario me lo permite, voy a pasar las tardes con mi bebé”, concluye.