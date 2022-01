Con "clínica abortiva", aumentarán los asesinatos en Veracruz: Suazo Reyes

La Arquidiócesis de Xalapa señala que tras la apertura de la primera "clínica abortiva" en el estado de Veracruz, aquellos que invirtieron recursos económicos para financiar a los diputados y grupos abortistas en el estado que hicieron reformas para legalizar "el crimen horrendo del aborto, ya llegaron para cobrar las facturas".

En su comunicado, el vocero José Manuel Suazo Reyes, expone que al ambiente de muerte que ha permeado al estado en estos últimos días, se agrega ahora "un centro de muerte".

Para el sacerdote, con esta "clínica de muerte", aumentarán los asesinatos en Veracruz, "lamentamos profundamente que la cultura de muerte sea un distintivo en nuestro estado".

"Que, con la autorización oficial de varios diputados de la pasada legislatura, comenzará a asesinar vidas inocentes. El aborto además de ser un crimen horrendo, es un jugoso negocio para los promotores de la cultura de la muerte".

Refiere que a cinco meses que se despenalizara el aborto en Veracruz, ya apareció la primera organización internacional que lucra con la “salud sexual y reproductiva” y abrió de manera privada una clínica abortiva en el puerto de Veracruz.

Explica que la ONU, desde hace décadas, viene promoviendo la implementación de políticas para que a través de la anticoncepción y del aborto, se reduzcan la cantidad de nacimientos, sobre todo en los países pobres.

"Leyendo lo que el director médico de la Clínica Fundación Marie Stopes México, Alfonso Carrera Rivapalacios declaró, es necesario evidenciar las falacias que dijo. El director médico habló de aborto seguro e interrupción del embarazo, incluso de un derecho de la mujer, entre otras cosas".

Subraya que lo único seguro es que en esta intervención quirúrgica hay alguien que morirá, en este caso un ser humano cuya vida no supera las 12 semanas de edad.

"Un bebé inocente que no se puede defender. Quien comete un aborto o lo provoca está cometiendo un asesinato. El aborto, sea por medicación, aspiración o legrado siempre representará riesgos para la mujer. Existen los riesgos de hemorragias, abortos incompletos, sepsis no se diga la depresión post aborto. Una madre que se provoca un aborto, no deja de ser madre, sólo se convierte en madre de un hijo muerto".

Agrega que tampoco existe la Interrupción de un aborto, pues "uno puede interrumpir la energía eléctrica o apagar un motor y volver a encenderlo, se interrumpe un partido de futbol o una reunión, pero el aborto no interrumpe el embarazo, lo que hace es destruir a un ser humano".

"Una vez practicado un aborto, el resultado es el asesinato de un bebé en el vientre de su madre, el embarazo ya no se vuelve a reanudar".