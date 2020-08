Con cubreboca, sanitizante y pocas posiciones...así es el sexoservicio ahora

El comercio de juguetes sexuales encontró en el servicio a domicilio la clave para generar ventas, derribar tabúes y otorgar placer a los xalapeños durante la cuarentena por Covid-19. A través de catálogos en sus páginas de Facebook y atención personalizada por WhatsApp, estos sitios han hecho frente a la contingencia sanitaria y al cierre temporal de sus negocios físicos.



Y aunque las ventas sí han disminuido a comparación con los meses previos a la pandemia, en las últimas semanas han llegado clientes a comprar sus primeros juguetes o productos sexuales, abriéndose así a nuevas experiencias solos o en pareja.

“Delia” trabaja en la Sex Shop Magic Xalapa y es la encargada de atender vía telefónica y por medio de mensajes a los clientes que deciden pedir sus productos a domicilio. Con tres años de experiencia en esta tienda, la joven sabe cómo orientar a los “primerizos”, pero también brindarle nuevas opciones a quienes ya cuentan con uno o varios juguetes.



“Aquí no sólo se trata de conocer los productos sino de escuchar al cliente y ayudarle a saber cuál es el juguete que mejor le va a funcionar, esa es la clave, porque lo que se busca que la experiencia con su compra sea placentera completamente”, cuenta.



La confidencialidad y la discreción son otro de los puntos fuertes de la venta de juguetes sexuales a domicilio. A través de motoentregas, la Sex Shop Magic Xalapa garantiza a los clientes que sus productos lleguen de manera discreta hasta su casa, con bolsas de papel que no revelan su interior, sin serigrafía de la tienda y con la garantía de que el repartidor no conoce los detalles del pedido.



Además, la atención vía mensajes de whatsapp también permite que la gente sea más abierta a la hora de despejar sus dudas y deseos, sobre todo aquellos que nunca han entrado a una sex shop por temor al contacto cara a cara con la o el empleado.



Delia explica que, aunque hay algunas preguntas básicas relacionadas con las posibles alergias –al látex o al silicón de grado quirúrgico-, el presupuesto a invertir y la experiencia previa, lo fundamental es saber qué placeres quieren tener, qué les gusta y la parte que quieren estimular para, en función de eso, dar las recomendaciones personalizadas.



“Cuando es alguien que no tiene mucha experiencia comprando le suele ser más difícil y ahí es donde entra en juego la confianza que le puedas dar al cliente. La clave es escuchar qué es lo que quiere y comenzar a recomendarle algunos productos que pueden gustarle”, dijo.

VIBRADORES Y MASTURBADORES, LO MÁS BUSCADO



Solos o en pareja, los xalapeños han aprovechado el aislamiento social por el Covid-19 para el placer. Y es que, al menos en la sex shop Magic, los productos más vendidos en los últimos meses son para las mujeres: el succionador de clítoris, los estimuladores de pezones y el vibrador de conejito para estimulación y penetración, mientras que los hombres han pedido masturbadores con varios niveles de vibraciones y las extensiones de pene. Por cuanto hace a los lubricantes –un rubro con mucha demanda- lo más buscado han sido el multiorgásmico y el natural a base agua.



En el mundo de los juguetes sexuales, reconoce Delia, la venta de productos también obedece a modas. Por ello en los últimos meses uno de los productos más buscados por las mujeres xalapeñas es el succionador de clítoris. Ya sea por recomendación de amigas o conocidas o simplemente por publicidad, muchas mujeres han escrito pidiendo información sobre este dispositivo.



“Nosotros sí lo tenemos disponible y ha tenido mucha demanda. Pero como en todo, antes de venderlo le preguntamos si tiene experiencia con él y, si no, se le explica la manera de utilizarlo, se les dice que pueden necesitar un lubricante base agua para no lastimarse y se les recomienda que vayan poco a poco”, explica.



Por cuanto hace al costo de los productos y el gasto promedio que realizan los clientes en tiendas sexuales, Delia asegura que la crisis económica que viven muchas personas en Xalapa ha recortado el presupuesto para la diversión sexual.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Asegura que la mayoría de clientes les han pedido ajustarse a un promedio de 300 pesos “para poder cubrir también el envío a domicilio”, aunque reconoce que también hay personas con presupuestos más elevados que llegan a gastar hasta mil pesos. “De las primeras cosas que le preguntamos al cliente es cuánto está dispuesto a gastar y a partir de ahí se le muestran opciones. Nosotros aquí tenemos los precios más bajos de Xalapa porque además atendemos a mayoristas, por lo que sí tenemos opciones a precios bajos”.

Finalmente, sobre la forma en que las y los xalapeños ven a este tipo de negocios, la empleada reconoce que aún existe tabús y que muchas personas no asisten a las tiendas de juguetes sexuales por pena de que los vean entrar. Indica que, aunque entre sus clientes hay hombres y mujeres, estas últimas son quienes tienen mayores obstáculos tanto para visitar el negocio como para usar los juguetes, por lo que son quienes más se han beneficiado de la venta en línea y el servicio a domicilio.



“Los hombres son más abiertos, entran a la tienda y preguntan por lo que les interesa, pero a las mujeres les cuesta más trabajo, por eso creo que con esta posibilidad de dialogar sin contacto se han abierto más, aunque todavía hay quienes piensan que los juguetes les pueden lastimar o tienen prejuicios para comprarlos”, concluyó.



La Sex Shop Magic está ubicada en Carrillo Puerto esquina Juárez en el centro de Xalapa. Debido a la contingencia por Covid-19 tiene un horario de atención física reducido, pero atiende a través de la página de facebook “Sex Shop Magic Xalapa”.

El sexoservicio en tiempos de Covid-19

El catálogo de servicios sexuales que ofrece “Karly”, una trabajadora de 34 años, ha cambiado drásticamente desde la llegada del Covid-19. La pandemia la obligó a limitar de 5 a 2 citas por día, a cancelar las visitas a domicilios y a evitar algunas posturas sexuales.

Si antes no intercambiaba besos con sus clientes ahora menos. Ha establecido como obligatorio el uso del cubrebocas por parte de ambos durante todo el acto sexual. Previo al contacto físico aplica una solución sanitizante en su cuerpo y el de sus clientes. Además, entre cada servicio cambia la ropa de cama y empaca su ropa. Así es el sexoservicio en tiempo del Covid-19.



Si he cambiado mucho la forma de trabajar. Yo soy muy estricta con los cuidados porque al final de cuentas es mi salud y la del cliente la que está en riesgocuenta



Karly explica que para ella han quedado prohibidas las posturas que implican estar frente a frente y la mayoría de los rapidines y servicios los da en la posición misionero de lado. Reconoce que, aunque algunos clientes estas modificaciones han sido molestas, la mayoría las ha tomado de buena manera pensando en son medidas necesarias para limitar lo más posible la transmisión del virus.

La disminución de los servicios sexuales para Karly y el resto de sus colegas ha traído como consecuencia la disminución de sus ingresos económicos. Y aunque en su caso contaba con un fondo de ahorros que le han permitido resistir un poco durante estos meses, la trabajadora xalapeña reconoce que no todas sus compañeras han corrido con la misma suerte por lo que muchas han tenido que mantener su ritmo de trabajo a pesar del riesgo que esto implica.



Otras han tenido que explorar otras opciones de actividades fuera del ámbito sexual y a fin de tener ganancias extras. Y es que, explica que en general la demanda también ha disminuido ya que sus clientes también afrontan dificultades económicas por el cierre de sus empresas o la pérdida de sus trabajos.



“Yo por ejemplo en mis tiempos libres hago panadería y repostería y ahora se ha convertido en un negocio a través del servicio a domicilio. Me piden el encargo por internet y se manda para no tener contacto con el cliente”, explica.



Con más de cuatro meses de “cuarentena”, Karly cuenta que ha tenido que explorar otras alternativas al trabajo sexual teniendo más contacto de manera virtual. Aunque ya lo incluía en su catálogo, la venta de packs, fotos y video llamadas sexuales han aumentado considerablemente a fin de tener experiencias completamente seguras para ambas partes. “Eso ha dejado ingresos importantes en estos días. Yo creo que voy a seguir así por lo menos hasta octubre y después ya se verá, al final lo importante es estar bien yo para que también lo esté mi familia”, concluye.