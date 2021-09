Con el regreso a clases, profesores de Telebachillerato se han contagiado de Covid-19

Desde el proceso de inscripción y con el retorno a clases ocho maestros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA) han dado positivo a Covid-19.

El secretario general del Sindicato, Eliseo Islas Chagoya, dio a conocer que las infecciones se han dado en la zona norte, centro y sur de la entidad.

Mencionó que entre los protocolos que implemento la autoridad fue aislar a los profesores y dar continuidad a las clases de forma virtual.

"Hay mucho temor, no son rumores, es una realidad, creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, hay muchos maestros que se han contagiado desde el proceso de inscripción, en ese sentido, lo que le pedimos a las autoridades que con la salud no se juegue", dijo.

Refirió que desde hace año y medio se ha tenido el registro de al menos 60 casos de contagios en profesores integrantes del sindicato que representa.

"Partimos de un instrumento, serio, objetivo y veraz que es lo que nosotros tenemos, el dato podría ser ambiguo porque represento a una de las 50 organizaciones sindicales que hay en Veracruz, de acuerdo a lo que a nosotros tenemos en el último año y medio se han contagiado 60 personas, en las últimas semanas por el regreso a clases han sido ocho", expuso.

Finalmente, solicitó a las autoridades estatales la liberación de las vacunas para los menores de 18 años, a fin de que sean los padres de familia los que decidan si las clases presenciales continúan.