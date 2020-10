Con la exigencia de justicia, despiden a abogada linchada

Orizaba, Ver.- Impotencia, coraje y dolor es lo que familiares y amigos expresan, en medio de un adiós bañado en sangre y tragedia por la muerte de la abogada orizabeña Edmunda "N'', quién fuera brutalmente golpeada en la comunidad poblana de San Nicolás Buenos Aires y falleciera horas después en un hospital víctima de las lesiones.

En un pequeño contingente, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en la Iglesia de Los Dolores, con el luto por delante y la tristeza en los ojos, así fue como todos repitieron las oraciones pronunciadas por el sacerdote al alma de la madre, hermana, profesionista y amiga de muchos a quienes gracias a su profesión ayudó.

Al término de la ceremonia religiosa, el ataúd de madera fue transportado en la carroza que llegó hasta el panteón Juan De la Luz Enríquez precedida por al menos 50 personas que a pie y a bordo de automóviles acompañaron el sepelio.

El camino fue largo y la desesperanza flotaba en el ambiente, el automóvil blanco llegó al final del camino en donde los hijos, hermanos y compañeros de Edmunda "N" rodearon la tumba en la que iba a ser sepultado el féretro, poco a poco fue descendiendo con cuerdas, así como caían los ánimos y el llanto de sus hijos, que con un cruel adiós, expresaron su sentir por la partida de su familiar.

"No vamos a permitir que tu muerte quede impune, mamita te prometo que vamos a hacer justicia, te queremos y siempre vas a estar presente", fueron parte de las sensibles palabras que una de sus hijas expresó al lanzar una rosa blanca sobre el ataúd.

Cabe destacar que la litigante fue presuntamente confundida con secuestradores de un menor, en lo que se presume fue un linchamiento por pobladores enardecidos, sin investigación previa, sin señalamientos, así es como los familiares hoy piden se investiguen y que no quede impune la muerte de la abogada.

El caso consternó a toda la población de la zona centro de Veracruz, llegando el reclamo de justicia hasta las grandes esferas de la abogacía en la capital del estado.

Un amargo adiós para la abogada

Por la madrugada del miércoles arribaron a la ciudad de Orizaba los restos de la abogada Edmunda “N” quien fuera presuntamente linchada por pobladores de San Nicolás Buenos Aires en el Estado de Puebla, familiares que estuvieron presentes en la sala de velación, piden a las autoridades se limpie el nombre de la fallecida quien era una reconocida litigante del municipio.

Quien fuera madre de 6 hijos y abogada de la ciudad de Orizaba fue presuntamente asesinada por habitantes del vecino estado, quienes la confundieron con una secuestradora, sin que hasta el momento se conste con evidencias del señalamiento o alguna carpeta de investigación por los hechos de sustracción de menores, así lo dieron a conocer la hermana e hija de la litigante.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

“Pedimos al Gobernador de Puebla que se esclarezca el hecho pues no existe ningún menor, no existe ninguna denuncia, además de que fueron violentaron los derechos humanos de estas personas al no iniciárseles un proceso correspondiente por el supuesto ilícito, y digo supuesto porque no existe elemento o prueba alguna que determine que efectivamente ellos hayan tratado de sustraerse a un menor de edad”, explicó Cecilia "N", de profesión abogada y hermana de víctima.

Según lo relata la hija de Edmunda “N”, los hechos se dan el pasado domingo 25 de octubre cuando la abogada salió de la ciudad de Orizaba con dirección a la ciudad de León, la litigante gustaba de manejar rumbo a los pueblos, comentan, para conocer, por esta razón se adentra en esta parte del Estado de Puebla en donde debía transitar como paso riguroso, es ahí en San Nicolás Buenos Aires en donde pierden contacto con ella cerca de las 17:00 horas cuando Edmunda "N" reporta a sus familiares que no sabía en donde se encontraba e intentaba con el uso de GPS ubicarse para seguir su trayecto a la ciudad de León.

Fue entonces que al pasar de las horas y desconocer el paradero de la abogada decidieron buscar señas de su familiar o algún hecho por aquella zona en redes sociales. Cabe mencionar que de sus seis hijos, la abogada orizabeña dejó a dos menores en orfandad que dependían de ella, y es así que hoy su familia pide justicia.

Foto: Cortesía | Osman Licea

“Pedimos el esclarecimiento y si existen los videos en donde se ven las personas que participan en el linchamiento de manera directa y pedimos que se haga justicia y que se limpie el nombre de mi hermana porque ella era una persona respetable en el medio del litigio y de la abogacía”, expresó.

El gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta dijo la Fiscalía General del Estado esta ya trabajando en el caso y condenó el doble asesinato así mismo reconoció que la Policía Estatal presenta ciertas dificultades para acceder a lugares alejados de la capital poblana, por ello las policías municipales enfrentan estos problemas solos pero esperan pronto el esclarecimiento y justicia en el doble linchamiento, cabe destacar que con este hecho suman ya 7 los linchamientos acontecidos en ese estado en lo que va del año.

“Se menciona ya han sido identificados y esperamos que reciban el castigo esto para evitar futuros linchamientos pues estamos dejando de lado lo que es la justicia y los pobladores de los municipios se están organizando para hacer linchamientos sin tener un proceso legal, hasta que no se ejerza la justicia debida la gente va a seguir tomando la justicia en sus manos”, expresó Cecilia Martínez.

Será en las próximas horas que los familiares de Edmunda "N" realicen los procedimientos legales correspondientes para no permitir que quede impune el lamentable hecho contra la orizabeña, presuntamente linchada a manos de pobladores enardecidos.