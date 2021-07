Con la fórmula milagrosa vamos a salir adelante: asegura AMLO

Veracruz, Ver.- Veracruz, Ver.- Con la formula milagrosa de no permitir la corrupción y la impunidad, vamos a salir adelante de esta crisis, aseveró el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

En su segundo día de actividades por el estado de Veracruz, el ejecutivo federal reconoció que a su gobierno le ha llovido sobre mojado luego de la pandemia que dejo una crisis sanitaria que se convirtió en económica.

Sin embargo, aseguró que por las decisiones oportunas que se han tomado, como el Plan Nacional de Vacunación se está saliendo adelante y reiteró su compromiso para que en el mes de octubre esté vacunada la población de 18 años luego de que ya está inmunizada la población adulta mayor.

Local Al grito de viva el presidente, gobernador recibe a AMLO en el puerto de Veracruz

Nos ha llovido sobre mojado porque nos pegó muy fuerte la pandemia y esta crisis sanitaria también se convirtió en una crisis económica, se nos cayó la economía, pero ya vamos saliendo porque se tomaron decisiones oportunas

El mandatario federal instó a la población a no perder la fe para salir adelante pues afirmó que cuenta con una formula milagrosa.

“Estamos aplicando una estrategia muy eficaz, una formula milagrosa, sencilla de gobernar, es nada más no permitir la corrupción y no permitir la impunidad, se robaban mucho dinero, no tenían llenadera, y eso ya ase terminó, vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, como se barren las escaleras, no queremos ladrones en el gobierno, no queremos que se roben el dinero porque es dinero del pueblo no de los funcionarios , los funcionarios somos simple administradores de los recursos”, reafirmó.

LEER MÁS: Tokio 2020, la culminación de un duro proceso para Dolores Hernández