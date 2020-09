Con manifestación, exigen a Fiscal resolver crímenes de odio

ITZEL MOLINA/DIARIO DE XALAPA

Por segunda ocasión en menos de ocho días integrantes de la comunidad LGBTTTI se manifiestan en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir una reunión con su titular, Verónica Hernández Giadáns, a quien le piden se comprometa a dar atención a las carpetas de investigación relacionadas con los crímenes de odio.

Al asegurar que no confían en su palabra, recordaron que en lo que va del año se han registrado 19 crímenes en contra de integrantes de la comunidad, sin que alguno de ellos haya sido atendido bajo los protocolos que se requieren.

Al respecto, la activista Jazz Bustamante indicó que los miembros de la comunidad están cansados de no recibir la atención que se merecen, por lo que exigen a las autoridades que resuelvan los casos que tienen pendientes.

“No confiamos en la palabra, son servidores y servidoras públicas, por eso queremos que firmen la petición, no estamos solos, a la par que desarrollamos la manifestación hay manifestaciones simbólicas de los compañeros en la Ciudad de México, estado de México, Chihuahua y Puebla”, expuso.

Mencionó que, además, se solicita que cree una Mesa Interinstitucional Permanente para que los tres poderes y la sociedad civil trabajen en conjunto para la aplicación protocolos de actuación, investigación y resolución de los casos que se tienen pendientes.

“Lo que sale a decir la Secretaría de Seguridad Pública sobre el trabajo del protocolo de actuación es otra cosa, ese se aplica cuando detienen a la persona, es distinto a lo solicitado, es un protocolo distinto, que el Secretario deje de decir falacias y se pongan a trabajar, ya no vamos a tolerar la ineptitud”, expuso.

Recordó que tiene siete días en huelga de hambre para exigir justicia por el asesinato de Brandy, una mujer transexual, y su madre, ocurrido en Puente Nacional.

“Si no hay respuesta me quedaré en huelga de hambre desde la Fiscalía, aquí me van a traer mi casa de campaña, yo no tengo problema en quedarme aquí. Tiene siete días que no he comido nada sólido, solo agua, electrolitos y miel, lo que queremos es que la Fiscal firme los acuerdos o que mande a uno de sus fiscales, pero que haya compromiso”, expresó.

Manifestó que en una reunión que se tuvo el pasado lunes la encargada de la Unidad de Género y el responsable del área de Derechos Humanos y Grupos Indígenas de la Fiscalía reconocieron que “han sido torpes” en las diligencias y las investigaciones de los crímenes de odio, pero se negaron a firmar un compromiso para mejorar sus técnicas y acciones.

“Nos dijeron que nos daban su palabra, pero no confiamos en eso, no nos están haciendo un favor, ellos como Fiscalía tienen la obligación de crear estadísticas y hacer debidas diligencias, pero no actúan de esa manera y ya estamos cansados”, concluyó.

















