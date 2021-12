Con más pruebas ratificaremos la nulidad de la elección: Ricardo Exsome

Veracruz, Ver.- El excandidato a la alcaldía de Veracruz por Morena, Ricardo Exsome Zapata, dice que ya no se buscará revertir los resultados de las votaciones y en instancias federales se aportarán más pruebas para fortalecer la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado para anular las elecciones.

“La anulación de los resultados y la organización de una elección extraordinaria es la mejor decisión, porque fueron tantas las irregularidades que solo así se tendrá certeza de que se hará justicia”, declara el morenista.

En rueda de prensa, el abanderado de Morena menciona que se encuentra conforme con la decisión del TEEV, pero se aportarán más pruebas a la siguiente instancia para validar que hubo irregularidades que no se tomaron en cuenta en las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, respecto al presunto rebase de gastos de campaña y otras actitudes ilícitas durante el proceso electoral.

El exdiputado también señala que se cuentan con pruebas que fueron desechadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se acredita que el presidente municipal, Fernando Yunes Márquez, habría participado en la coacción de empleados municipales.

En ese sentido, manifiesta su confianza en que la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ratifiquen el fallo del tribunal local de Veracruz, luego de fortalecer los procedimientos con las pruebas mencionadas.

“Confiamos en las instancias federales tanto como confiamos en el Tribunal Electoral del Estado que nos concedió la razón (…), antes de llegar a la resolución del TEEV ya la Sala Regional nos dio la razón en otras instancias”, confía.

Acompañado por los legisladores Fernando Arteaga Aponte y Rosa María Hernández y el delegado estatal en funciones de presidente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, el excandidato explica que existe interés de su parte que en caso de que se anulen las elecciones, ser el candidato nuevamente para competir en las elecciones extraordinarias que se convocarían para el próximo año.

En ese sentido, comenta que acatará la decisión que pueda tomar el partido para la nueva postulación, pues no es el único militante del partido Morena que podría representar con buenos resultados una nueva campaña electoral.

“Yo estaré atendiendo lo que mi partido elija, me gustaría ser el candidato pero no me adelantaré, eso se definirá hasta que el resultado de la elección quede anulado completamente por autoridades electorales federales”, agrega.

Ricardo Exsome aprovechó para hacer un llamado al Congreso del Estado para que la designación del Consejo Municipal que se integre en caso de ratificarse la anulación de las elecciones, se haga con apego a la ley y que garantice transparencia en el gobierno municipal.

Invita a que se considere incluir a miembros destacados de la sociedad civil que han demostrado ser imparciales en el ámbito político, entre los que destacó nombres de empresarios líderes de organismos como la Coparmex, CMIC e incluso la CANACO.