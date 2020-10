Con mensajes de texto financiera amenaza a ciudadano por supuesta deuda de más de $90 mil

Veracruz, Ver.- Con amenazas telefónicas una empresa financiera exige el pago de más de 90 mil pesos por un préstamo de 5 mil pesos que ya fue liquidado mediante un convenio con el departamento fiscal denunció el ciudadano Pedro Canal.

Relató que hace dos años se vio en la necesidad de pedir un préstamo a una financiera debido a los problemas económicos que enfrentaba.

Local Empresas no pueden reabrir y a otras les embarga el IMSS

Explicó que pidió un préstamo por 5 mil pesos por los cuales tenía que pagar 200 pesos semanales para liquidar la deuda en un año.

Sin embargo, tuvo complicaciones en el proceso y durante seis meses no pudo realizar el pago.

“Estábamos pasando por una situación muy delicada y por eso no me quedó de otra y tuve que pedir el préstamo, necesitaba mucho más, pero pedí solo 5 mil pesos pensando en cualquier complicación que se pudiera presentar y luego me surgieron otras cosas y deje de pagar como seis meses, al paso del tiempo una persona del departamento fiscal de la misma financiera se puso en contacto conmigo para hacer un convenio”, dijo.

Detalló que el préstamo como tal estaba casi por liquidarse, sino que lo que se debían eran los intereses que las financieras ganan por cada préstamo y se acordó un pago de 980 pesos para dar por finalizado el trámite.

“Me pidieron que pagara los 980 y ya con eso se daba por terminada la deuda, fui a pagar a la financiera me dieron mi papel y ahora que ya pasaron más de 12 meses de eso me salen con que debo 90 mil pesos y me mandan mensajes de que van a venir con un actuario, que hasta con un cerrajero porque se van a quedar con mis bienes”, indicó.

Comentó que, aunque cuenta con los documentos donde se confirma el pago final hay temor de alguna acción indebida ya que en los mensajes se menciona que se embargaran sus bienes.