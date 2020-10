Con miedo y pesadillas, pero enfrentamos al Covid-19, cuentan médicos

Veracruz, Ver.- Médicos veracruzanos enfrentan el momento más difícil para el sector salud del que se tenga memoria, debido a la pandemia de covid-19, pese a ello la vocación de servicio es la característica de cada uno de ellos, que desde sus casas o consultorio brindan atención a pacientes sin importar el riesgo que pueda existir al contagio.

Lorenzo Castañeda Pacheco, quien es médico desde hace 37 años, fue enviado a casa por la Secretaría de Salud desde el 1 de abril por pertenecer a la población en riesgo; sin embargo, atiende desde su casa de forma gratuita a pacientes de todos los rincones del estado, a través de consultas que brinda por redes sociales.

A la fecha atendió a mil pacientes, que afirma valoran el servicio que brinda a su comunidad y lo mantienen cumpliendo las recomendaciones del sector salud para evitar el contagio y propagación del virus.

“Como médico no me he detenido, ya que a partir del 2 de abril inicié la plataforma de atender a la población a través de las redes sociales, mucha gente dice que las redes sociales son malas, pero las redes sociales son buenas de acuerdo a como las utilices"

Por su parte, el médico cirujano Marco Antonio Rufino González, quien desempeña la profesión desde hace 14 años, señaló que desde mayo brinda servicio de manera intensa a enfermos de padecimientos crónicos degenerativos que fueron desatendidos por el sector público para evitar que resultaran contagiados de covid-19.

Él mismo se contagió del covid-19 y estuvo hospitalizado en julio pasado, sin embargo, afirmó que la vocación de servicio le impide quedarse en su casa y tras un mes convaleciente se reincorporó a su consultorio privada para dar atención con todas las medidas sanitarias que garanticen que pueda contagiarse de nuevo o que contagie a su familia.

“Es parte de nuestra labor, son riesgos inherentes a lo que tenemos que hacer, no somos invulnerables, he perdido algunos amigos y colegas por este problema, pero sabemos que lo tenemos que hacer porque hay mucha gente que necesita la atención”, declaró.

La doctora Carmen Oropeza, con 45 años de servicio, también se contagió de covid-19 durante la pandemia, sin embargo, después de recuperarse en casa decidió regresar a prestar servicios en su consultorio ubicado en la colonia Amapolas, una de las zonas más pobres de la ciudad de Veracruz.

Si bien dijo que teme por su salud, señaló que es parte de su deber brindar el servicio y concientizar a las personas de su entorno para que atiendan la recomendación de autoridades para cuidarse; lo más doloroso y difícil ha sido tener que alejarse de su familia y tomar otras medidas para no contagiarlos y exponerlos al virus.

“No puedo abrazar a mis seres queridos cuando estoy aquí, no puedo visitarlos, si los veo es con muchas medidas de cuidado, no los toco, me limpio mis zapatos, uso mi cubrebocas y los veo de lejos”, añadió.

Importante fomentar la empatía

Ejercer como médico durante la pandemia por Covid-19 da oportunidad de redescubrir y afianzar la vocación de servicio, declararon en entrevista profesionales de salud, quienes coincidieron en la importancia de fomentar la empatía y el cuidado por sí mismos y por los demás.

A pesar de aceptar que viven ansiedad, tristeza, problemas dermatológicos por el uso de guantes, mascarillas y equipos especiales, así como preocupación por infectarse e infectar a sus familiares, expresan que se animan al saber que hacen lo posible por ayudar a los demás.

En el marco del Día del Médico, Carolina Valladares Heredia, quien trabaja en hospital, dice que la sensación de frustración es grande, pues afirma que tal pareciera que la gente no entiende la magnitud de la pandemia. “Mientras estoy en turno no tengo tiempo de nada. Voy de un lado a otro, plenamente consciente de que estoy al servicio de los demás, pero resulta inevitable no quebrarse. He llorado, gritado y he sentido que no puedo más. He querido ‘tirar la toalla’, pero luego me recupero y me mentalizo. No es fácil, pero sí es lo que me llena y da satisfacción: no estar con los brazos caídos cuando cuento con la formación y la pasión por la medicina suficientes para llegar a la unidad y dar todo lo que tengo”.

Carmen Pedraza, quien además es catedrática, asegura que nunca había experimentado tanto miedo como ahora: “Hemos visto morir a mucha gente a la que aún no le tocaba, y a pesar de todo no se puede hacer nada porque es una enfermedad nueva, porque no hay tratamiento eficaz. El médico es un guía, no un mago”.

Declara que todos los días quiere no saber más, porque le duele la cabeza, porque no ve con la careta, porque se marea, porque tiene sed, porque quiere ir al sanitario. No obstante, ante la pregunta de si volvería a elegir ser médico, responde entusiasmada que sí.

“Claro que sí, porque es lo que me gusta hacer y allí seguimos, a pesar del miedo. En el Día del Médico tengo muchos sentimientos encontrados, pero estamos aquí y hay que estar de pie. Espero no enfermarme y que mis compañeros tampoco…”.

En el caso la médica Itzel Citlalli Badillo, quien labora en una clínica del sector Salud, expone que sea o no tiempo de pandemia siempre tiene mucho por hacer. “El trabajo nunca se acaba. Tal vez ahora la gente lo nota y valora un poco más lo que hacemos. Actualmente para nosotros la principal preocupación es no contagiar a un miembro de nuestra familia, principalmente a los más vulnerables".

La doctora Blanca Eli Vela Grajales, trabajadora de la delegación sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que ha sentido "mucho terror y mucho miedo, pero hemos tenido que vencerlo porque tenemos que ayudar a las personas”.

La médica de la Unidad Médica Familiar Uno de Orizaba, Adriana Rojas Montiel, dijo que el Día del Médico fue una fecha agridulce porque se han mezclado la nostalgia de extrañar a quienes ya no están y, al mismo tiempo, las ganas de seguir luchando y disfrutar de quienes les rodean.

“Este año en particular sí es imposible no recordar a todos nuestros compañeros que, lamentablemente, precisamente por la enfermedad, es que han fallecido que no son pocos, hablando un poco de cifras reales, México es el país con más personal de salud fallecido a causa del Covid-19 en todos los niveles”, lamentó.

Para el médico del hospital regional “Luis F. Nachón”, Jesús Eduardo Acosta, la pandemia por el Covid-19 ha afectado a todos, en el ámbito profesional y personal por el hecho de cambiar el estilo de vida incluso al llegar a casa que, para los trabajadores de la salud, ahora genera miedo.

“Por el hecho de que no sabemos si estás o no contagiado o si eres una persona asintomática. Esta pandemia ha afectado a muchos médicos porque significa que cambia completamente tu estilo de vida en el desarrollo profesional y personal”, dijo.

El doctor Adolfo del Ángel Arrieta consideró que pertenecer al personal de la salud en estos tiempos de pandemia, es uno de los mayores retos para todo trabajador del área médica por el gran cambio de paradigma en la atención que se ha tenido que adoptar y adaptar a las enfermedades existentes.

“Particularmente, estuve durante un lapso de esta pandemia en primera línea, apoyando en los equipos Covid, y realmente el ver la complicación y difícil situación de muchos de los pacientes que llegaban, con esa incertidumbre de saberse vulnerables, y sentirse en peligro de muerte. Esa línea delgada entre la vida y la muerte, hace reflexionar, duele, se sufre y se vive a la par del paciente”, dijo.

