Con música vigila y da seguridad; de artista a policía

Orizaba, Ver.- El espíritu de servicio, las ganas de ayudar y su pasión por la música se unieron en un mismo tiempo y espacio que llegó a raíz de la crisis económica por la pandemia, Jorge Ortigoza un policía versátil que no solo vela por la seguridad, también es maestro de música, y entre las notas y la seguridad explota sus talento ayudando a chicos y grandes.

Con 40 años de vida, Jorge ha pasado la mitad de sus años aprendiendo entre las notas, ritmo y la armonía, aún cursaba la carrera de Ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) cuando descubrió que por sus venas corría la música, por ello comenzó a prepararse y estudiar con prestigiosos artistas que dejaron en Jorge una semilla que él ahora comparte a sus alumnos.

"Don Tony empezó desde cero y ahora ya saca sus cumbias, ha aprendido mucho, me cuenta que él disfruta mucho la música y le dije que nunca es tarde para aprender eso lo motivó y siempre viene para saber más", recuerda Jorge.

El talentoso policía tiene alumnos que van desde los 3 hasta los 64 años en su academia de música la cual debido a la pandemia se vio afectada por el cierre de actividades en la contingencia sanitaria; sin trabajo y sin alumnos Jorge pensó en buscar un nuevo empleo pero por los horarios debía dejar la música algo que no podía poner a discusión aunque para él sea su vida, fue entonces cuando amigos le hablaron de formar parte del cuerpo policial.

"Muchos me dijeron tienes el perfil, por qué no te unes, te gusta servir y ayudar a tu comunidad, fue cuando pensé que si me gustaría, porque mi forma de ser es así, incluso trataba de ayudar a mis vecinos por eso me hice jefe de manzana y aparte así me daría tiempo para que mis horarios coincidieran con la escuela", explica.

La nueva policía que el municipio ha integrado, es uno de los factores que influyeron para que Ortigoza pudiera integrarse pues a decir de él ya no es una policía solo de reacción, son muchos los cursos de capacitación los que toman para aprender la proximidad social, derechos humanos y conocimientos para tratar con la ciudadanía.

Como todo inicio no fue del todo sencillo, pues tuvo que aprender reglamentos, la disciplina, el actuar policial y los cursos, fueron muchas cosas que se deben tomar en cuenta para poder ser un intermediario en situaciones adversas, pero las ganas de ayudar que Jorge tiene de manera natural hicieron que hoy sea un elemento preparado para representar al cuerpo policíaco, que al mando de Eric Morales director de Gobernación de Orizaba han hecho una diferencia en la ciudad.

La música y las artes son parte fundamental para que no haya violencia o inseguridad, esto es algo que el maestro de música tiene muy claro, por ello trata de inculcar en sus alumnos y en la población estos valores que pueden hacer de su vida un futuro mejor.

"Yo les digo que pueden invertir el ocio en algo de provecho, la música es un lenguaje universal que te acerca a hacer algo bueno por tu comunidad y alejarte de vicios, al igual que la policía, la música es algo social que te acerca a la gente y puedes combinar para un bien común", nos cuenta mientras se prepara para tocar un solo en su instrumento favorito, la batería.

Finalmente este policía musical le deja un mensaje a todos aquellos que piensen seguir sus pasos.

"Debes ser honesto, porque para ser policía debes tener valores, porque nosotros somos ejemplo ante la sociedad, debemos darle dignidad a nuestro uniforme y mostrar que el servir es algo que sirve para ayudar a la ciudadanía".

