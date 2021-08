Con nueve saqueos, jardín de niños en Veracruz no podrá regresar a clases presenciales

Veracruz, Ver.- Tras nueve robos en lo que va de la pandemia por Covid-19, el jardín de Niños Elena Martínez Cabañas no está en condiciones de regresar a clases presenciales porque además no cuentan con agua ni con energía eléctrica.

Sara Yesenia Cano Ponce directora del plantel ubicado en la calle de Canal entre Allende y Netzahualcóyotl en pleno centro de la ciudad de Veracruz, aclaró que tal como lo marca el calendario escolar el personal docente se reincorporará a las actividades educativas, sin embargo, seguirán impartiendo la educación desde casa.

Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

Explicó que durante el periodo de pandemia han sufrido nueve robos, saqueos y actos de vandalismo ya que se llevaron hasta el portón y las instalaciones quedaron expuestas para que cualquiera persona entre hasta a hacer sus necesidades.

Entre lo robado hay equipo audiovisual, de sonido, computadoras, así como material didáctico, rejas y puertas, lavabos, bombas de agua, cableado de cobre, dejando a la escuela en deplorables condiciones.

“El plantel se encuentra en muy malas condiciones estructurales, físicas debido a los nueve robos que sufrimos, pero siguen entrando a hacer destrozos, dejan suciedad por todos lados, hemos venido a limpiar, pero se vuelve a la misma situación, el calendario escolar marcar que el 30 de agosto inicia el ciclo escolar y nosotros lo vamos a acatar, pero no podemos recibir a los niños aquí”, detalló.

Señaló que en el mes de febrero hubo acercamiento de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para revisar los daños en el plantel y echar a andar un programa de apoyo.

Sin embargo a seis meses no ha llegado ningún recurso para reparar los daños en las escuelas o al menos componer lo más importante para poder recibir a los menores.

“Sin el apoyo de las autoridades no podemos hacer nada, los padres de familia no están en posibilidades de componer el jardín por más que quiera, en el mes de febrero se acercó a nosotros la antigua delegada de la SEV nos dijeron que iban a apoyar, tomaron datos, fotografías y se llevaron la documentación a Xalapa, hemos estado llamando pero nos dicen que aún no hay nada”, agregó.

Recordó que a pesar de que el jardín de niños tiene más de 40 años dando servicio, no cuenta con los papeles de escrituración por lo que es más complicado poder incorporarse a algún programa de apoyo.