Con poco recurso pero el proyecto de “Las Matas” quedará con el sello de la 4T: Semarnat

Veracruz, Ver.- Aunque con poco recursos el proyecto de “Las Matas” quedará con el sello de la 4T, afirmó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Luisa María Albores González.

En su visita por el estado para celebrar la firma de convenio de coordinación institucional para la gestión regional de residuos “Basurero Las Matas” con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, Víctor Carranza Rosaldo, Nicolas Reyes Álvarez y Cirilo Vázquez Parissi, respectivamente, la funcionaria federal aseveró dentro de la dependencia a su cargo hay proyectos emblemáticos a los que se les dará seguimiento.

En ese sentido destacó que Veracruz es afortunado porque el proyecto del basurero de “La Matas” representa uno de los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación que quedará con el sello de la “4T” que según ella representa mucha eficiencia, mucha calidad, aunque no con muchos recursos.

“A nosotros como sector ambiental nos interesa que este proyecto quede muy bien hecho, con el sello 4T. ¿Cuál es el sello 4T? mucha eficiencia, mucha calidad y que sea, no con mucho recurso y no porque no tenga mucho recurso económico será algo mal al contrario va a tener el sello de la 4T”, dijo.

Manifestó que el subsecretario Tonatiuh Herrera Gutiérrez quien no pudo asistir a la reunión por haber dado positivo al Covid-19 será el encargado del desarrollo del proyecto.

“El proyecto ya se ha ido encaminando lo señalaba bien el gobernador de las cosas que se notan al llegar a este gobierno de la cuarta transformación, pero ahora lo que queremos hacer nosotros es comprometernos con ustedes para dejar un proyecto que sea emblemático a nivel nacional y que otros lugares, porque no solo pasa en Veracruz, cuando no tenemos un manejo adecuado de residuos sólidos lo que vamos a tener es problemas de salud”, agregó.