Con protesta, piden que gobierno “entre en razón” con deslinde de Sierra Alta

Xalapa, Ver.- Aunque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) canceló temporalmente el deslinde de la zona conocida como Jinicuil de Manso en la parte alta de Coatepec, los propietarios, hicieron una protesta en el parque Miguel Hidalgo para pedir que el gobierno “entre en razón”.

Uno de los afectados Ari Brickman recordó que se ha pedido a la SEDATU que se atienda su demanda y se termine con la “pesadilla de la invasión”, cancelando totalmente este trámite que comenzó con documentos falsos por parte de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

"La SEDATU envió una cancelación temporal de ese deslinde, no se hará el 3 de junio, sino que se va a llevar a cabo, según ellos dicen, en cuanto un juez de distrito les otorgue un actuario judicial, cosa que, abogados y la gente que nos asesora, es algo que no es posible", abundó.

Recordó las autoridades no han querido entregar el expediente que se sigue y mientras a los invasores se les entrega protección e inmunidad a partir de un documento falso, “a nosotros se nos exigen copias certificadas, nuestras escrituras, quieren tener todo y entonces por qué no hacen eso con ellos y simplemente dicen que no procede”.

Explicó que, pese a que existe una suspensión definitiva de ese procedimiento mandatado por el Poder Judicial y que no se puede interpretar ni debatir, se les había notificado que se iniciaría con el deslinde el 3 de junio, lo que ya fue pospuesto.

Señaló que, aunque hay quien puede pensar que el deslinde le conviene a todos, en realidad a quienes beneficia es al gobierno y a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) quienes de dicen ser campesinos pero que en realidad son taxistas.

"La sola presencia de estas personas en nuestros predios, genera una devastación ecológica, ambiental pero también una devastación emocional en todos los que vivimos por ahí o tenemos algún predio porque ya llevamos 2 años en contacto con estas personas, las amenazas, los balazos, los machetes no cesan y cada vez que se pide apoyo del gobierno nos dan atole con el dedo", dijo.

Sostuvo que esta es una situación que preocupa y que no están tratando de entrar a ninguna lucha política, aunque el gobierno pareciera tener esa lucha política-electoral para obtener votos.