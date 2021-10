Con Reforma Energética, PRI tiene oportunidad histórica de decidir: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que cada partido político debe asumir su postura frente a la propuesta de la Reforma Energética que envió a la Cámara de Diputados y que se encuentra en discusión.

En la conferencia de prensa de esta mañana, indicó que es momento de que cada diputado defina si quiere que Pemex y la CFE son privatizadas o se conservan como empresas públicas.

Local Armada de México es honor, deber, lealtad y patriotismo: Rafael Ojeda

“Es momento de definirnos, es momento de decidir si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la CFE o queremos desaparecerlas como se intentó en todo el periodo neoliberal para que el mercado de las gasolinas quede en manos de particulares y empresas extranjeras”, dijo.

Refirió que desde su administración se apuesta porque ambas permanezcan como empresas públicas, a fin de evitar gasolinazos y el incremento de las tarifas de energía eléctrica.

“Nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas empresas para que no haya aumentos de impuestos, en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó lo que pasó por mucho tiempo, los gasolinazos, que no suban las tarifas de energía eléctrica”, expuso.

Puntualizó que se pretende fortalecer y limpiar de corrupción a ambas empresas, así como evitar que se abandone la industria petroquímica y eléctrica.

#ConferenciaPresidente desde Veracruz, Veracruz | Martes 5 de octubre de 2021 https://t.co/Pfj1Pr39cw — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 5, 2021

“Queremos fortalecer a la CFE, que no se destruya porque el plan era darles preferencia a las empresas privadas, al grado que se cerraron plantas para beneficiar a las grandes corporaciones”, expresó.

El mandatario federal destacó que esta es la oportunidad que el PRI tiene para definir si quiere seguir con la política implementada por el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, relacionada con acciones neoliberales o apoyar las acciones de los expresidentes, Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas del Río, que buscaban el bien por el pueblo.

“Al presentar la iniciativa el PRI tiene una oportunidad, debe decidir si va a seguir con el Salinismo como política o retomar el camino del presidente Cárdenas, Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México, vamos a ver qué resuelven, es una oportunidad histórica para el PRI porque esto es lo que nos llevó a la derrota, el Salinismo, el olvidar al pueblo, el entregar todo a las empresas extranjeras y aliarse con los conservadores. Esta es una oportunidad no sólo para el PRI, sino para el PAN y otros partidos”, comentó.

Al respecto, recordó a la población joven del país que el PRI se fundó en 1929 como PNR y en 1938 se transformó, “tiene que ver mucho el tiempo, la política es tiempo. Luego, al año siguiente, se funda el PAN, luego en 1946 se transforma en PRI”.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador | Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Manifestó que con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y la nueva política neoliberal, que fue respaldada por el PAN, se entregan las empresas públicas a particulares.

“Con Salinas en el 88 surge el PRIAN y se van juntos. Aprueban el Fobaproa y reformas a la Constitución y Pacto por México, se fueron juntos en una política de pillaje y saqueo al pueblo, el saqueo de la Colonia se quedó corto contra el saqueo de tres décadas”, afirmó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal mencionó que uno de los problemas que se tuvo en México fue el control de la prensa, la cual estaba sometida, “pero eso ya cambió”.