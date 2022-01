Con su jarana y reggae visibiliza a madres buscadoras

Con una fusión de ska, reggae y la base de la tradicional jarana, Diáfano Bam Bam y Les Pinches Mais inician el año con el lanzamiento de su segundo sencillo, No hay poesía.

El tema, que saldrá en todas las plataformas musicales mañana jueves, busca reivindicar y visibilizar la lucha que hacen las madres de los desaparecidos en nuestro país por narcoviolencia, desplazados de su territorio o persecución política.

“La canción apela a esto, a que siempre se les va a buscar, a que no hay que claudicar en esa lucha”, indica el cantautor originario del puerto de Veracruz.

El tema saldrá en todas las plataformas musicales mañana jueves / Foto: Cortesía | Les Pinches Mais

“No hay poesía es una canción de protesta, tiene una base en la jarana, pero el ritmo es una fusión entre ska, reggae y jarana; la canción es acerca de visibilizar las luchas sociales y que siempre hay que estar de lado de los oprimidos”, abunda.

LA PROPUESTA

Bajo la producción del músico Helio Martín del Campo y su sello SNX, No hay poesía “tiene un ritmo que pega, que te hace sentir rico; tampoco es la canción que va a revolucionar la historia en cuanto a la lucha social, porque hay muchas y si bien la música puede apelar a esos sentimientos y a esas emociones, la música perse no hace ningún cambio, es algo para disfrutarse y para descargarse, para identificarse”.

Así, Diáfano agrega que este tema pretende ser parte del acompañamiento de todas esas personas que buscan, desde lo alternativo, letras y propuestas que hagan eco a su sentido de la lucha de clases, “y para quienes les da lo mismo la letra, que escuchen un ritmo pegajoso, que les puede llamar la atención; el chiste es que la flota lo escuche”.

Señala que hay un público que está habituado a escuchar música que habla sobre las desventajas sociales en las cuales vivimos, y que su tema “no es para sentarse a tomar el café y estar meditabundos, sino que es como para mover la cabeza y decir: sí, claro. Estamos poniendo la propuesta de algo guapachoso, sabrosón, y que precisamente no está dentro de los cánones tradicionales del son jarocho, aunque la base sigue siendo la jarana”, agrega el cantautor.

A diferencia de su tema anterior, Choachí, que es un tema de amor, en No hay poesía el tono principal es la protesta social, y parte de su letra incluso toma prestado un fragmento de la canción Anarquía, del grupo uruguayo Falta y Resto.

“Hablé con Raúl Castro (integrante de Falta y Resto) para solicitarle permiso para poder usar su letra, y dijo que para eso era la canción, para que llegara a todos lados y de todas las maneras, y entonces contamos con su apoyo. Me gusta muchísimo la murga, sobre todo Falta y Resto; y esa canción, Anarquía, ha sido mi himno durante muchos años; la recordé y decidí meterla para ver si congeniaba, y de hecho creo que le da un nuevo matiz a la canción, creo que le agrega mucho”.

Sobre el título, No hay poesía, Diáfano narra que nació a raíz de una escena de la película Mulholland Drive, del director David Lynch; en la secuencia, un hombre sale al escenario de un teatro gritando: “No hay banda, no hay banda”. Como toda película de Lynch, la cinta esta llena de extrañeza y absurdos, por lo que la escena del teatro no escapa de ello.

“A mí se me quedó grabado mucho esa secuencia, y dije ‘eso de No hay banda suena bien, es un absurdo pero me gusta’, y cuando empecé a hacer esta canción, conforme fue haciéndose la letra, que comenzó a ser de protesta, dije ‘No hay banda no suena a algo que tenga que ver con lo que se apela’, entonces en lugar de No hay banda lo cambié a No hay poesía, aludiendo a que normalmente a la poesía se le tiene como algo bonito, pero en realidad las cosas no están tan bonitas, y de ahí viene el título de la canción”, comparte.

LOS PROYECTOS

Tras la entrega del tema Choachí, el año pasado, Les Pinches Mais pasó de ser una banda conocida por un círculo cercano a comenzar a ganar otros públicos.

“No nos conocían más que los amigos y familiares, así que todo lo que cayera era ganancia, y resultó: al final del día nos escuchan en otros países, nos escuchan en varios estados de la república; yo creo que fue muy positivo, igual creo que arrancar con el videoclip fue un gran acierto, porque mucha gente también se enamoró de la canción a la par de que veía el videoclip. Creo que Choachí fue una buena iniciación, llegamos a más personas y ese era el objetivo; ojalá que con este nuevo tema consolidemos el gusto en esas personas y que lleguemos a más”.

Explica que No hay poesía se sale del ritmo de Choachí, pues si algo tiene el grupo es que va buscando abordar muchos géneros “o los echamos a perder, pero no nos estacionamos en un género pese a que la base sea siempre la jarana”.

Para el resto del año, Diáfano comparte que la producción continuará, pues ya tienen el siguiente tema listo para lanzarse en febrero y en puerta la grabación de tres temas más, también bajo la producción de Helio Martín del Campo.

Diáfano narra que "No hay poesía" nació a raíz de una escena de la película Mulholland Drive, del director David Lynch / Foto: Cortesía | Les Pinches Mais

“Irán saliendo aproximadamente cada mes o dos meses e iremos demostrando cada vez más la paleta de géneros musicales a la que nos metemos a descomponer. Ahorita Choachí es un ritmo de fusión latina, pero tranquila, de amor; No hay poesía es fusión world music, más movida, de protesta; el tema que sigue es a guitarra y es otro tema de amor, pero tirándole ya más como a una nueva trova”.

Diáfano Bam Bam invita a escuchar mañana el lanzamiento de No hay poesía por todas las plataformas musicales disponibles y a seguirlos en las diversas redes sociales como Les Pinches Mais.