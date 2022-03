Con vestido de novia, activista recuerda violencia contra las mujeres en los hogares

Como desde hace 17 años, la feminista Wendy López Hernández, realizó un performance frente a Palacio de Gobierno en la plaza Lerdo y sobre las escalinatas de la Catedral Metropolitana para visibilizar la violencia en contra de las mujeres.

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, colocó un vestido de novia manchado con pintura roja, que simbolizaba la sangre y la violencia que sufren las mujeres, muchas veces dentro de sus propios hogares.

“Se trabaja con vestido de novia, porque es el ejemplo claro de lo que muchas mujeres sueñan o a lo que nos han acostumbrado en este sistema patriarcal, de que es el siguiente paso, de que una mujer casada está completa y si no está casada entonces esas violencias machistas de que eres solterona, eres quedada y si eres casada, tú tienes que ser la responsable de una casa, de un hogar y cumplir las expectativas”, dice.

Refiere que su protesta este año, fue dedicada a todas las mujeres que han padecido violencia doméstica, cifras que también son elevadas y poco visibles.

“Por esas violencias que se quedan encerradas, psicológicas (…) que no se cuantifican, que no las vemos puestas en los periódicos, que no las vemos expuestas y de las que no se habla, de esas que se quedan encerradas en casa, entre cuatro paredes pero que dejan huella”.

Asimismo, recuerda a las mujeres, porque han sido las que más han trabajado durante esta pandemia por Covid-19, “somos las que más hemos trabajado, las que llevamos tres, cuatro, cinco, seis jornadas, porque no solo es trabajar, las que estamos estudiando o el trabajo que es dentro de casa, estamos haciendo cuatro o cinco tareas al mismo tiempo”.

Colocó un vestido de novia manchado con pintura roja

Explica que en lo que va de este año, se han contabilizado 22 feminicidios en el estado de Veracruz y 106 desapariciones por lo que es necesario seguir levantando la voz.

