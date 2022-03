Agua de Veracruz se va a Nuevo León, Conagua autoriza operación

La escasez de agua es un problema muy serio que se ha presentado en distintas partes del mundo, una de ellas es Nuevo León, quien desde inicios de febrero de 2022 enfrenta una grave sequía, motivo por el cual Conagua autorizó llevar agua desde Veracruz.

El encargado de emitir la Declaratoria de Emergencia por Sequía fue el gobernador Samuel García, quien también prohibió las actividades que empleen el agua de manera excesiva, además, se anunció que se cortaría el servicio de suministro de agua a todos los habitantes un día a la semana.





¿Por qué se están quedando sin agua en Nuevo León?





Ha pasado un mes desde que se anunció que Nuevo León se estaba quedando sin agua, pues dos de las tres presas que se encarga de abastecer a Monterrey se estaban secando, solo les restaba agua para aproximadamente 17 y 42 días cada una.

Según expresó Samuel García en la declaración publicada en el Periódico Oficial del estado el pasado mes de febrero, los niveles de las tres presas de Nuevo Leó eran: Cerro Prieto 9.88%, La Boca (25.28%) y El Cuchillo (53.98%), las cuales daban un total del 44.16%, dejando al estado en una etapa conocida como de Sequía Extrema.

Según García, es algo que viene de gobiernos pasados, pues no se atendió y debido al crecimiento demográfico y a su uso inadecuado, el problema creció. Además, la falta de lluvias también agravan la situación.

24 de marzo 2017



Presa de la boca en Santiago, @nuevoleon



Sin sequía, con flora y fauna, con turismo.



Ahora luce desértica.

¡Cuidemos el agua! pic.twitter.com/xCj6E2bLME — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) March 24, 2022

¿Cuál es el acuerdo entre Samuel García y Conagua para llevar agua de Veracruz a Nuevo León?





Durante un encuentro con los medios de comunicación locales, Samuel García afirmó que tiene un acuerdo con Conagua, en el cual se aprobó enviar agua desde Veracruz hasta Nuevo León, con el objetivo de combatir la sequía que enfrentan.

El gobernador externó que la Comisión Nacional del Agua le autorizó 15 metros cúbicos de agua, provenientes del río Pánuco.

“Conagua ya le autorizó a Nuevo León 15 metros cúbicos de Veracruz”, expresó Samuel García a medios locales.

Así la crisis del agua en NL. La Presa Cerro Prieto en #Linares #NL tiene menos del 15% de su capacidad y le quedan menos de 60 días de vida. pic.twitter.com/5tQbFpwfA2 — Débora Estrella (@Deb_Estrella) June 16, 2021

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre el acuerdo entre Conagua y Samuel García?





El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez expresó durante conferencia de prensa que es una situación que Conagua debe analizar, siempre bajo la autorización del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Además, afirmó que no se trata del proyecto multimillonario Monterrey VI, el cual fue aprobado en gobiernos pasados.

También externó que debido a la complejidad y la inversión que requiere trasladar esa cantidad de agua hasta otro estado, es posible que pasen algunos años, por lo tanto, ya no sería un proyecto que se lleve a cabo bajo su administración.

¿Qué dijo el gobernador de San Luis Potosí sobre la escasez de agua en Nuevo León?

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, afirmó que ellos no enviarán agua al estado de Nuevo León y llamó 'ecocidio' a lo que quieren hacer (trasladar el agua de los potosinos a N.L.).

“Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo vamos a permitir, no lo van a lograr, así sea necesario ir yo personalmente a atravesarme en las obras y amarrarme a las máquinas, yo sé que muchos potosinos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí”, externó el gobernador de San Luis Potosí.