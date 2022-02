Infantes, sin identificarse con algún género; son 244 revela Consulta del INE

Córdoba, Ver.- Con un total de 18 mil 917 participantes de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, el Distrito XVI con sede en la ciudad de Córdoba emitió resultados donde 244 concursantes de entre los 3 a 17 años no se identificaron con algún género lo que permitió hacer notar una evolución social, dijo Isidra Tabares Bañuelos, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) de Córdoba.

Del total, a comparación de la consulta pasada se vio una participación mayor del 8.4 por ciento siendo las mujeres quienes más participación demostraron en este ejercicio abarcando los rangos de edad de 3 a 17 años, que en grado escolar es de preescolar a bachillerato.

La entrevistada dijo que fueron mil 233 participantes de 3 a 5 años de edad, 3 mil 482 participantes de 6 a 9 años de edad, de 10 a 13 años de edad fueron 7 mil 022 participantes y la que mayor registro tuvo fue la de 14 a 17 años de edad con 7 mil 200.

Más de 200 niños y niñas en Córdoba no se identifican en género: INE / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

De entre las estadísticas se reportó la cantidad de participación por género siendo 8 mil 682 niñas en total y 7 mil 776 niños de los cuales 244 no se identificaron como masculino o femenino, no obstante en las encuestas virtuales muchos u olvidaron llenar dicha casilla, no sabían qué poner o la saltaron pues se tuvo un registro de 2 mil 225 niños y niñas que no completaron ese esquema.

Sobre el tema, Tabares Bañuelos manifestó que actualmente existe una evolución social más amplia que permite no frenar la libertad de expresión de los menores de edad siendo que este tipo de encuestas les permiten mostrar como son y lo que quieren para su entorno social y escolar, “la encuesta del año pasado a la de ahora se ve más evolución social donde esta misma implementa los protocolos y hace que haya más apertura para expresarse”.

Sin tener los resultados de cada una de las respuestas de la encuesta así como las peticiones de los menores participantes, la entrevistada dijo estarán esperando los mismos para darlos a conocer si y esta información completa llegará a las manos de cada uno de los 9 alcaldes que conforman el Distrito XVI del INE con cabecera en Córdoba.

Cabe hacer mención que también se estarán dando los resultados a las Diputadas locales y federales.

En todo el distrito se colocaron 125 casillas en diversos espacios escolares y no escolares con las medidas de sanidad, la actividad se planeó para ser virtual, sin embargo, se tuvo apoyo del personal del INE para llevar dispositivos móviles y papeletas impresas para algunas instituciones.

Publicado originalmente en El Sol de Córdoba