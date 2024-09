Aumento al salario mínimo “se ha pulverizado”, advierte CROM

De acuerdo con el secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana del Estado de Veracruz (CROM), Leonardo Alor Ventura, los incrementos al salario mínimo de los trabajadores no han servido para enfrentar las alzas en productos y servicios.

En entrevista, señaló que estos aumentos aprobados por el gobierno federal, “se han pulverizado” y ya no alcanza para nada.

Ante esto, consideró que los aumentos solo fueron un “paliativo” del actual gobierno por los incrementos en productos y servicios que se registran en el país.

“Fue paliativo porque se pulverizó, ya se pulverizó el salario mínimo, el dinero no alcanza, todo está muy caro, y si vamos a comprar a las tiendas se van a dar cuenta de que ya no alcanza”.

Asimismo reconoció que los patrones también enfrentan retos para pagar los incrementos a pesar del estado actual de la economía en México.

“Los patrones van batallando como nosotros porque ellos invierten su capital y ellos cuidan no perderlo pero lamentablemente los vaivenes, las preocupaciones de la situación económica del país les preocupes, por eso no hay inversión mayor”.

Aunado a ello, de acuerdo con el líder de trabajadores, está la incertidumbre generada por temas como la reforma al Poder Judicial que puede frenar inversiones.

Leonardo Alor Ventura, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana del Estado de Veracruz (CROM) / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Hay una disyuntiva, hasta no ver no creer, y los capitales están esperando si invertir o no en México porque también están esperan el tema de la reforma judicial (...) puede haber un perjuicio y no un beneficio".

Añadió que la actual administración estatal pasó "sin pena ni gloria" y dijo que esperan que las nuevas autoridades atiendan los problemas de los trabajadores y sean atentos con ellos.

“Son muchos los pendientes (...) pero cada día vamos atacando los problemas para irlos resolviendo poco a poco, estamos inmersos en un nuevo esquema, hubo reformas a la Ley General del Trabajo y eso nos hizo mucha burocracia”, abundó.