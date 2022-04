¿Nuevo nido para los Halcones de Xalapa? Todos los detalles

En Xalapa se llevará a cabo la construcción de un nuevo gimnasio para el equipo de básquetbol los "Halcones de Xalapa", afirma el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.

Sin embargo, detalla que se trata de un proyecto que estará a cargo del gobierno estatal y que todo está en orden con esa obra deportiva, que dijo, será "maravillosa" para la capital.

"Todo está en orden, es una inversión muy importante que trae Gobierno del Estado, sería maravilloso para Xalapa un estadio nuevo que puedan utilizar para practicar basquetbol para generar deporte, vienen buenas cosas para Xalapa".

No precisó la ubicación del predio donde se construirá, aunque adelantó que está en la zona de Arco Sur, pero insistió en que no es una obra del Ayuntamiento de Xalapa.

"En la zona de Arco Sur hacia una parte interna, ahí lo están programando, me imagino que pronto tendrán el banderazo, es obra de Gobierno del Estado, no me quiero anticipar porque es una obra e inversión de ello y no quisiera colgarme una medalla que no me corresponde".

Detalla que se cuenta con todas las validaciones, permisos y vialidades que están terminando para que ese lugar sea un atractivo más y desahogo de la circulación vehicular.





"Está en un área donde va a tener estacionamiento, modernidad, lo que sí digo es que esa área se va a repavimentar con concreto hidráulico", subraya el edil.