Conflicto por predios en bosque de Coatepec, ¿qué es lo que pelean?

Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo a fin de dar a conocer que defenderán con fuerza el predio Jinicuil Manso, el cual se ubica en la zona boscosa del municipio de Coatepec y, de acuerdo a las autoridades, ellos están invadiendo.

Los manifestantes recordaron que se trata de una zona de 2 mil hectáreas, misma que ellos nombraron “Sierra Alta”.

Alrededor de 150 personas habitan en dicho predio, por lo que personas que cuentan escrituras como propietarios iniciaron una proceso legal en su contra por el presunto delito de despojo.

El secretario general de la CIOAC, Ramón González Gómez, dio a conocer que los integrantes de dicha organización habitan en el lugar desde 1976; sin embargo, recientemente la jueza de control, Norma Landa Villalba, emitió una orden de desalojo con un plazo de diez días hábiles, los cuales se cumplen este 19 de abril.

“Nosotros no nos vamos a salir, estamos dispuestos a luchar ahí hasta las últimas consecuencias, ahí hemos vivido por años, nuestras familias se encuentran en este espacio desde hace años", expuso. Mencionó que ocho integrantes de la agrupación fueron vinculados a proceso por despojo; sin embargo, llevan su proceso en libertad.

“La Jueza de Control Landa arroja un desalojo, muy amañado por cierto, porque no tardó ni diez minutos en dar su veredicto, ya lo llevaba por escrito, se emitió una orden en la que se señala que tendríamos que entregar en diez días y eso se cumplirá el día de mañana, pero no estamos dispuestos a entregar ni un centímetro de ahí, es nuestro espacio, no tenemos a dónde ir", dijo.

Asimismo, rechazó que las familias que ahí se encuentran hayan ocasionado una deforestación en la zona, situación que se ha denunciado en varias ocasiones por quienes señalan ser los legítimos propietarios.