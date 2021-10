¿Confusión en Atzompa?, funcionarios deben notificar visitas

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que los hechos de violencia que se generaron en Soledad Atzompa se atribuyen a que la gente se alertó por la utilización de un dron, que usa la Comisión de Búsqueda para la localización de fosas clandestinas.

En conferencia de prensa aseveró que se buscó el diálogo y las autoridades comunitarias aceptaron aclarar el malentendido que dejó como saldo cuatro patrullas dañadas y dos trabajadores de la Comisión de Búsqueda retenidos.

Leer más: Violencia en Soledad Atzompa porque pobladores creyeron que se quería esparcir virus del Covid-19

El pasado miércoles se dio a conocer que personas de Soledad Atzompa derribaron los drones a balazos.

Policiaca

Ante ello, el Gobernador justificó los actos y mencionó que si un dron sobrevolara su casa lo tiraría “a pedradas” o con un “charpe”.

Aseveró que se dialogó con los pobladores que reconocieron que hubo un malentendido y se atendió su reclamo legítimo.

“Había personas alcoholizadas ahí y la misma comunidad los hizo a un lado. Soledad Atzompa, para quien no lo sepa, se organiza comunitariamente, cada comunidad tiene su propia autoridad, se pidió que no haya responsabilidades por los daños que se hicieron”, expuso.

Explicó que personal de la Comisión de Búsqueda acudió con integrantes de Colectivos de Búsqueda a realizar trabajos de reconocimiento, a fin de localizar fosas clandestinas en la región, sin embargo, a la población no se le notificó.

“Se había planteado una búsqueda, pero no se les avisó. No es sencillo, porque recuerden que hay gente perversa que busca cómo lesionar, yo mismo, en mi casa si veo un dron, veo cómo lo bajo a pedradas o con un charpe, obvio, cómo no se va a molestar la gente, entonces sí tienes que avisar”, comentó.

Los vehículos oficiales dañados serían remolcados a un corralón con apoyo de operadores de grúas / Foto: Cortesía | SSP

Puntualizó que los trabajadores de la Comisión estaban trabajando con los protocolos de seguridad, pero la gente reaccionó, “ahí hay una organización comunitaria y se tiene que entender porque no hay muchos medios de comunicación, por lo que la gente se organiza por su seguridad”.

Manifestó que el dron provocó alarma, dado que la población creyó que se trataba de dispersar el virus del Covid-19 y por eso se molestó, en especial, cuando en la zona se dispararon los contagios.

Tras los hechos, argumentó, que se levantó una minuta en la que se estableció que él viajará a la Soledad Atzompa para conocer la necesidad e informar sobre las inversiones que se han generado en la zona.

Este miércoles se informó que pobladores de la comunidad Tepepecho en el municipio de Soledad Atzompa, retuvieron a dos personas que sobrevolaban drones.

Los habitantes se inconformaron con la presencia de drones, al señalar que atentaban contra su seguridad ya que desde ahí podrían vigilarlos o también rociarles alguna sustancia tóxica como “esporas” de Covid-19 para incrementar el número de casos que registran en su comunidad, por lo que amenazaron con lincharlos.

Al lugar llegó la Fuerza Civil y la Guardia Nacional y los pobladores molestos atacaron a los policías y las unidades del gobierno.