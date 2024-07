Congreso de Veracruz celebra su 200 aniversario en fortaleza de San Juan de Ulúa

Veracruz, Ver.- Con sesión solemne, diputadas y diputados conmemoraron los 200 años de la instalación del Poder Legislativo del estado de Veracruz, con la presencia del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y la gobernadora electa, Rocío Nahle García.

Este evento contó con la asistencia de 43 legisladores locales y tuvo como recinto oficial el Fuerte de San Juan de Ulúa, ubicado en el puerto de Veracruz, debido a la importancia que tiene este inmueble, al ser escenario de diversos hechos históricos.

Este evento contó con la asistencia de 43 legisladores locales y tuvo como recinto oficial el Fuerte de San Juan de Ulúa

Estuvieron presentes también la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del PJEV, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre; secretarios del Gobierno Estatal, entre otras destacadas personalidades.

La ceremonia comenzó con los honores al lábaro patrio para después entonar el Himno Nacional.

¿Cuál fue el mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado?

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Esther Martínez Sánchez, encabezó el mensaje alusivo, recordando que hace 200 años Veracruz, dio la luz como un estado parte del federalismo en estricta observancia lo previsto por el artículo séptimo del acta constitutiva de la Federación Mexicana, redactada por el soberano Congreso Constituyente Mexicano siendo así uno de los pioneros en el emprendimiento de instituciones en aras del establecimiento de un estado de derecho, luego de los logros emanados del movimiento independentista.

Refirió que fueron años de levantamientos y de lucha incansables para empezar a conformar a México como una nación libre y soberana de intervencionismo a los que el pueblo supo defender la patria a costa de la vida propia y donde Veracruz, atestiguo los episodios más heroicos muchos de ellos en la emblemática fortaleza de San Juan de Ulúa y estuvo a la altura de las circunstancias al comprender la trascendencia de los más elementales valores provenientes de la justicia y la libertad toda acción legal y democrática.

Pasos que permitieron por ejemplo la instalación formal del Congreso Constituyente el 9 de mayo de 1824 en la sala capitular del ayuntamiento de la plaza xalapeña, contando con 15 diputados propietarios y una cantidad similar de suplentes electos de las ciudades y villas, existentes en aquel entonces, ese Congreso Constituyente, fue el encargado de conceder a Veracruz su primigenia Constitución el 3 de junio de 1825, sin embargo centrándose en lo que ha representado este congreso para este gran estado cuya integración ha ido modificándose en múltiples ocasiones.

Con sesión solemne, diputadas y diputados conmemoraron los 200 años de la instalación del Poder Legislativo del estado de Veracruz | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Podemos afirmar que ha sido fundamental en diferentes aspectos particularmente en lo que concierne a la consolidación de nuestra libertad y soberanía y el poder que hoy nos sustenta la voz popular teniendo como sede nuestra imponente ciudad capital Xalapa en el devenir de la legislatura ha sabido materializar leyes y decretos de acuerdo a las necesidades inherentes al momento”.

¿Qué dijo la diputada diputada Citlalli Medellín en el aniversario del Congreso de Veracruz?

Acto seguido, la diputada Citlalli Medellín, integrante del Grupo Legislativo Mixto por Amor a Veracruz Verde, hizo uso de la palabra al manifestarse honrados de ser partícipes de este Bicentenario del poder legislativo en el estado de Veracruz, el cual tuvo que proteger sus funciones y ha ido adecuándose.

“Resaltar que el primer Congreso Constituyente no hubo participación de las mujeres y no fue hasta 1951 que una mujer pudo ser electa como diputada y pudo desempeñar su encargo. Hoy en día gracias a este esfuerzo de diferentes legislaturas que han ponderado el interés de su representados en este congreso local existe la paridad las legisladoras veracruzanas han demostrado ser líderes valientes y comprometidas incansablemente por causas justas y necesarias como la igualdad y derechos de las mujeres por el acceso a la educación y la salud, por la erradicación de la violencia de género, dicha labor no solo ha beneficiado las mujeres sino a las minorías y a las mayorías a la comunidad creando un Veracruz más justo y equitativo para todas y todos”.

El mensaje del diputado Miguel Hermida

Por su parte, el diputado Miguel Hermida fue el encargado de dar el pronunciamiento del grupo legislativo del PAN, destacó que existen desafíos pero la larga historia veracruzana de lucha por la soberanía estatal y federal se impone. Por eso el Congreso de Veracruz es pluralidad y entre mayor sean las posturas discordantes mayores son los acuerdos.

“Los Congresos existen para la deliberación y no está por demás recordar que los legisladores del PAN pensamos que necesitamos reforzar y ampliar las instituciones republicanas. Necesitamos apoyar ideas nuevas a la nación”.

Eusebia Cortés Pérez, diputada de Morena en el aniversario del Congreso de Veracruz

Eusebia Cortés Pérez, diputada de Morena, dijo que los legisladores deben tener presente que sirven a una institución bicentenario pero siendo encargados pasajeros.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Esther Martínez Sánchez, encabezó el mensaje alusivo | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cuál fue el mensaje del gobernador de Veracruz en San Juan de Ulúa?

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, también hizo uso de la palabra y recordó que la historia del México independiente y soberano empezó a escribirse en Veracruz, hace poco más de dos siglos.

En ese marco el mandatario aseveró que los poderes emanados del pueblo tienen depositadas las responsabilidades de gobierno, justicia y legislación acordes a cada época, cuyo origen es el sentimiento independentista y los aires de libertad que siempre han motivado las aspiraciones más vanguardistas, como las Leyes de Reforma que el presidente Benito Juárez promulgó también en Veracruz.