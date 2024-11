Esteban Bautista asume la presidencia de la Jucopo en el Congreso de Veracruz

Este miércoles 6 de noviembre, en la primera sesión ordinaria de la LXVII Legislatura de Veracruz, se instaló oficialmente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la constitución de cuatro grupos legislativos correspondientes a los partidos Morena, PVEM, PT y PAN.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro anunció la conformación oficial de cuatro grupos legislativos, distribuidos de la siguiente manera: Esteban Bautista Hernández como coordinador del grupo legislativo de Morena, con 30 integrantes; Marcelo Ruiz Sánchez al frente del Partido Verde Ecologista de México, con seis integrantes; el diputado Ramón Díaz Ávila encabezando el grupo del Partido del Trabajo, con cinco integrantes; y Enrique Cambranis Torres como coordinador del Partido Acción Nacional, también con cinco integrantes.

El diputado Esteban Bautista Hernández, representante de Morena y legislador por el Distrito 26 de Cosoleacaque, asumió la presidencia de la Junta de la Coordinación Política (Jucopo), reflejando la mayoría legislativa de Morena en el Congreso.

Esteban Bautista Hernández, representante de Morena y legislador por el Distrito 26 de Cosoleacaque asumió la presidencia de la Junta de la Coordinación Política/Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) operará de manera colegiada y estará integrada por los coordinadores de los grupos legislativos. En caso de que algún partido no cumpla con los requisitos para constituirse como grupo legislativo, este podrá acreditar a un diputado que participe con derecho a voz, pero sin voto.

Por esta razón, los diputados Héctor Yunes Landa (PRI) y Adrián Ávila Estrada (Movimiento Ciudadano) formarán parte de la Jucopo bajo esta modalidad.

¿Qué es la Jucopo?

La Junta de Coordinación Política es un órgano esencial en el Congreso de Veracruz encargado de coordinar las actividades legislativas y asegurar el correcto funcionamiento de sus tareas políticas y administrativas.

Compuesta por los coordinadores de los grupos legislativos y presidida por el coordinador del partido con mayoría, la Jucopo se encarga de proponer acuerdos para la integración de comisiones y la asignación de recursos y subvenciones, así como de impulsar el debate de iniciativas relevantes y proyectos de puntos de acuerdo en el Pleno.

Asimismo, durante la misma sesión, se formalizó la instalación de la Junta de Trabajos Legislativos, integrada por la presidenta de la Mesa Directiva, Tanya Carola Viveros Cházaro, y los miembros de la Jucopo. Este órgano facilitará la coordinación entre las diferentes fracciones legislativas en la toma de decisiones.

Pendiente la integración de comisiones legislativas

Aunque se esperaba que se abordara la integración de las comisiones legislativas, se informó que será hasta este jueves 7 de noviembre cuando la Jucopo presente su propuesta oficial. El diputado Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional indicó que los legisladores aún están definiendo su participación en las diferentes comisiones.

“Estamos concentrados en el tema de las comisiones, pero desconocemos los avances. Al término de esta sesión, tendremos una reunión con el presidente de la Jucopo para abordar este tema”, comentó.

Yunes Landa también negó que haya conflictos sobre la asignación de comisiones, aclarando que simplemente no ha habido una reunión formal.

“Tuvimos una plática preliminar con Esteban Bautista Hernández, donde expresamos nuestros intereses. Se espera que hoy se concrete una reunión para definir los detalles. Celebro que no se tome una decisión apresurada, pues así evitamos situaciones como la de ayer, donde, por primera vez, no se incluyó a ningún integrante de la oposición en la Mesa Directiva. Este esquema de ‘toma todo’ no favorece al Congreso del Estado”, concluyó el legislador.