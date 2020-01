Congreso local buscará destitución definitiva del exfiscal Jorge "N"

VERACRUZ, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que en el periodo legislativo que iniciará este año, se buscará la destitución definitiva del exfiscal Jorge “N”.

En entrevista, indicó que hasta ahora no se ha conseguido separar definitivamente del cargo al exfuncionario, ya que el procedimiento que se llevó a cabo el año pasado fue para removerlo de manera temporal.

Sin embargo, aseveró que por la forma en la que se ha desarrollado el tema, lo más viable es que sea removido de manera definitiva.

Quedaron muchos temas pendientes, falta la instalación definitiva del encargado de la Fiscalía del Estado de Veracruz, porque el exfiscal está prófugo, es algo que estamos contemplando todavía

Gómez Cazarín señaló que se analizan los mecanismos del Congreso del Estado para determinar cuál será el procedimiento que se utilizará para la destitución definitiva del ex fiscal.

El diputado dijo que el procedimiento original es que el propio exfiscal presente su renuncia definitiva al Congreso local, sin embargo, al encontrarse prófugo de la justicia es algo que no se espera.

Para empezar el de la fiscalía general necesitamos la destitución definitiva del exfiscal, como ustedes saben ahorita es un prófugo de la justicia veracruzana, ahorita no podemos darle resolución, es el estudio y análisis que estamos haciendo”. “El que dictamina y hace la elección es el Congreso del Estado, pero tenemos que desatorar el tema de que él no ha presentado su renuncia… Todavía no porque se tiene que hacer un análisis bien, porque sí él no está destituido bien no podemos nombrar

Otro nombramiento pendiente es el del fiscal anticorrupción, ya que actualmente esta institución funciona con un representante de despacho a cargo de las funciones. En este caso el procedimiento de destitución es más fácil, solo falta definir métodos para la renovación del puesto